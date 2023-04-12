США планують додаткові поставки Abrams та Bradley Україні, – премʼєр-міністр Польщі

Варшава та Вашингтон, за словами Матеуша Моравецького, вже обговорювали питання щодо постачання ЗСУ додаткового озброєння, від якого залежить перемога українців у повномасштабній війні.

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Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс заявив, що Україні планують передати додаткові партії танків M1 Abrams та БМП M2 Bradley. Про це 12 квітня повідомило польське радіо RMF 24.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо подальшої військової допомоги Україні з боку США Моравецький заявив, що вони обговорювали це питання.

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley та танки Abrams. це вже питання до американців", — заявив премʼєр-міністр.

Він також додав, що Польща зі свого боку зробила все від неї залежне в питанні військової допомоги Україні. Зараз Київ закуповує зброю у польських виробників на кошти міжнародних інституцій, таких як Євросоюз. Київ отримує кошти, далі замовляє в Польщі бронетранспортери Rosomak та самохідні міномети Rak, САУ Krab, а також багато інших зразків озброєння.

"Звичайно, ми намовляли американців, аби вони якомога ширше допомагали (Україні — ред.), оскільки від цього залежить, як швидко може бути завершена війна перемогою України", — підсумував Моравецький.

Нагадаємо, 29 березня в США заявили, що Україні передадуть танки Abrams M1A1-SA, які перебувають на озброєнні Сухопутних сил американської армії.

27 лютого перший батальйон ЗСУ закінчив навчання на БМП М2 Bradley. Українська армія отримує 59 БМП.