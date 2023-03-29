Найкращий варіант: у Пентагоні розповіли, яка версія танків Abrams надійде в Україну

Американський танк Abrams M1A1-SA з 120-мм гарматою та кулеметом калібру .50 BMG виходить із заводу з параметрами "0 годин, 0 миль". Таким чином, стан модернізованої машини відповідає повністю новому зразку.

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Після того як у Пентагоні було ухвалено рішення надати Україні більш ранні моделі танків Abrams, а саме M1A1, постало питання, яка точно версія танка потрапить на озброєння ЗСУ. Поспілкувавшись із заступником міністра оборони США Гейбом Камарільйо, оглядачі Defense News 28 березня опублікували матеріал, у якому уточнювалося, що після модернізації в Україну прибудуть танки Abrams M1A1 SA, які перебувають на озброєнні сухопутних сил.

"США відремонтують зайві корпуси M1 і поставлять їх як варіант M1A1 SA, оснастивши 70-тонних гігантів 120-мм гарматами та кулеметами калібру .50 BMG", — пишуть оглядачі.

У матеріалі зазначено, що новий план відправлення більш ранніх моделей танків є доцільнішим. Окрім того, що танки надійдуть в Україну раніше, українським екіпажам буде легше навчитися їх використовувати та обслуговувати під час боротьби з російським вторгненням.

Версії танків Abrams M1A1

На озброєнні армії США перебувають танки Abrams M1A1 версії FEP та AIM-SA. Зокрема, M1A1-FEP озброюють морських піхотинців, і попри те, що перші Abrams M1A1 з'явилися в 1980 році, наразі це цілком грізна машина.

M1A1-FEP використовує броню з пластинами зі збідненого урану 3-го покоління — HAP-3, а за пристрій спостереження використовується тепловізор 2-го покоління, що дозволяє ідентифікувати цілі на відстані 8000 м і вражати їх на 4000 м. До речі, саме такі тепловізори встановлені на моделях M1A2.

Танк Abrams M1A1 версії FEP Корпуси морської піхоти США

Що стосується M1A1-SA (Situational Awareness), то за рівнем оснащення він практично відповідає пізнішій моделі "Абрамсів" M1A2 SEPv2, оскільки обидва варіанти проходили модернізацію у 2010-х роках. Ця версія була спеціально розроблена для постачання до Іраку і була модернізована із застосуванням додаткового захисту, що забезпечує краще виживання.

Варіант M1A1-SA оснащений сучасним тепловізійним прицілом (FLIR), а пакет Situational Awareness (ситуаційна обізнаність) підвищує бойові можливості екіпажу, оскільки надає електронну графіку поля бою з піктограмами дружніх та ворожих сил.

Загалом версія M1A1 SA виходить із заводу з параметрами "0 годин, 0 миль", тобто стан відповідає повністю новій машині. У процесіі модернізації на танки встановлюються цифрові засоби комунікації та автоматизована система управління військами тактичного рівня FBCB2.

Танк Abrams M1A1 в Афганістані

Нагадаємо, журналісти агентства Associated Press 21 березня повідомили, що, за їхніми даними, в Україну можуть відправити відремонтовані Abrams M1A1. Це рішення американських чиновників пов'язане з метою якнайшвидше надати танки, які можуть з'явитися вже до кінця цього року.