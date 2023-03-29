Лучший вариант: в Пентагоне рассказали, какая версия танков Abrams поступит в Украину

Американский танк Abrams M1A1-SA с 120-мм орудием и пулеметом калибра .50 BMG выходит с завода с параметрами "0 часов, 0 миль". Таким образом состояние модернизированной машины соответствует полностью новому образцу.

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После того как в Пентагоне было принято решение предоставить Украине более ранние модели танков Abrams, а именно M1A1, возник вопрос, какая точно версия танка попадет на вооружение ВСУ. Пообщавшись с замминистром обороны США Гейбом Камарильо, обозреватели Defense News 28 марта опубликовали материал, в котором уточнялось, что после модернизации в Украину прибудут танки Abrams M1A1 SA, находящиеся на вооружении сухопутных сил.

"США отремонтируют лишние корпуса M1 и поставят их как вариант M1A1 SA, оснастив 70-тонных гигантов 120-мм пушками и пулеметами калибра .50 BMG", — пишут обозреватели.

В материале отмечено, что новый план по отправке более ранних моделей танков является более целесообразным. Помимо того, что танки поступят в Украину раньше, украинским экипажам будет легче научиться их использовать и обслуживать в ходе борьбы с российским вторжением.

Версии танков Abrams M1A1

На вооружении армии США состоят танки Abrams M1A1 версии FEP и AIM-SA. В частности, M1A1-FEP вооружают морских пехотинцев, и несмотря на то, что первые Abrams M1A1 появились в 1980-м году, на данный момент, это вполне грозная машина.

M1A1-FEP использует броню с пластинами из обедненного урана 3-го поколения — HAP-3, а в качестве устройства наблюдения используется тепловизор 2-го поколения, позволяющий идентифицировать цели на расстоянии 8 000 м и поражать на 4 000 м. К слову, именно такие тепловизоры установлены на моделях M1A2.

Танк Abrams M1A1 версии FEP Корпуса морской пехоты США

Что касается M1A1-SA (Situational Awareness), то по уровню оснащения он практически соответствует более поздней модели "Абрамсов" M1A2 SEPv2, так как оба варианта проходили модернизацию в 2010-х годах. Эта версия была специально разработана для поставок в Ирак и была модернизирована с применением дополнительной защиты, обеспечивающей лучшую выживаемость.

Вариант M1A1-SA оснащен современным тепловизионным прицелом (FLIR) а пакет Situational Awareness (ситуационная осведомленность) повышает боевые возможности экипажа, так как предоставляет электронную графику поля боя с пиктограммами дружественных и вражеских сил.

В целом версия M1A1 SA, выходит с завода с параметрами "0 часов, 0 миль", то есть состояние соответствует полностью новой машине. В ходе модернизации также на танки устанавливаются цифровые средства коммуникации и автоматизированная система управления войсками тактического уровня FBCB2.

Танк Abrams M1A1 в Афганистане

Напомним, журналисты агентства Associated Press 21 марта сообщили, что по их данным в Украину могут отправить отремонтированные Abrams M1A1. Это решение американских чиновников связано с целью как можно быстрее предоставить танки, которые могут появиться уже к концу этого года.