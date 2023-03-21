Пентагон "ускоряется": в США говорят о поставках в Украину ранних моделей танков Abrams, — СМИ

Американские чиновники отмечают, что подготовка к поставкам более новых Abrams M1A2 займет от одного до двух лет. Поэтому в Украину можно отправить отремонтированные M1A1, которые могут появиться на фронте через 10 месяцев.

Related video

В Пентагоне рассматривают возможность предоставления Вооруженным силам Украины более ранних моделей танков Abrams M1A1. Разговоры об этом ведутся военными чиновниками США с целью ускорить поставки танков таким образом, чтобы Украина получила первую партию через восемь-десять месяцев. Об этом 21 марта сообщили журналисты агентства Associated Press.

Авторы публикации ссылаются на представителей Пентагона, которые решают вопрос об отправке в Украину отремонтированной техники, предоставив таким образом помощь как можно быстрее. Изначально речь шла о предоставлении 31 единиц более новых танков Abrams M1A2, однако на это уйдет год или даже два, отмечают обозреватели.

Ожидается, что заявления по этому вопросу прозвучат в ближайшее время, а пока в администрации президента США Джо Байдена говорили о поставках американских танков в контексте политического маневра, с помощью которого Вашингтон стимулировал решение Германии предоставить Украине свои танки Leopard 2.

Также предполагается, что США могут начать обучение украинских экипажей использованию, обслуживанию и ремонту танков Abrams. При этом подготовка может занять ровно столько времени, сколько необходимо для ремонта более ранних M1A1 — а именно, к концу 2023 года. Кроме того, за это время может быть подготовлена логистическая цепочка, которая необходима для поддержания техники в рабочем состоянии.

Обозреватели пишут, что во время посещения танкового завода в Лиме, штат Огайо, в феврале этого года министр армии Кристин Вормут подробно обсуждала вопрос о возможности поставок танков в кратчайшие сроки. В ответ руководство компании General Dynamics заявило, что пока завод выпускает 15-20 единиц бронетехники, но может увеличить этот показатель до 22 единиц в месяц. Однако при этом стоить учитывать, что компания имеет и другие обязательства по контрактам, поэтому работу над танками для Украины придется втиснуть в новые графики.

Напомним, 8 марта Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые американские танки М1А1 Abrams появятся в стране в апреле этого года. Всего Польше предоставят 116 танков Abrams вместе с машинами поддержки и боеприпасами.