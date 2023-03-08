Польша получит первые танки M1 Abrams уже в следующем месяце, – Блащак (фото)
Польская армия закупила 116 Abrams в версии М1А1 FEP для замены танков Т-72 и PT-91 Twardy, которые сотнями передавались Украине.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что американские танки М1А1 Abrams готовятся к передаче в Войско Польское. Об этом он написал в Твиттере.
Первые танки M1A1 Abrams отправятся в Польшу уже в апреле текущего года.
"Мы укрепляем бронетанковый кулак Войска Польского, мы укрепляем польские вооруженные силы, чтобы реально и эффективно сдерживать агрессора", — заявил министр.
Также Блащак опубликовал фотографию танков в зеленом камуфляже, характерном для польской армии.
Добавим, Польша подписала соглашение с США на приобретение 116 танков Abrams вместе с машинами поддержки и боеприпасами:
- 12 эвакуационных машин М88А2;
- 8 десантно-штурмовых мостов М1110;
- 6 командных машин M557A3;
- 26 Хамви M1152A1;
- 26 броневиков JLTV.
Кроме этого на танки поставят 12,7 и 7,62-мм пулеметы, а также запчасти. Сумма контракта составляет 3,75 млрд долларов. Танки должны восполнить запасы польской армии, которая передала Украине более 250 танков Т-72 разных модификаций, а также PT-91 Twardy.
Также Польша подписала контракт на покупку более современных версий танка M1A2 Abrams SEPv3. Их должны произвести до 2024 года, а поставки будут в начале 2025 года.
Напомним, 15 февраля в США испытали танк M1 Abrams с системой наведения на основе искусственного интеллекта.
5 октября в США начали тестировать новейшую модификацию танка M1A2 SEPv4 с усовершенствованной электроникой.