Польша получит первые танки M1 Abrams уже в следующем месяце, – Блащак (фото)

Польская армия закупила 116 Abrams в версии М1А1 FEP для замены танков Т-72 и PT-91 Twardy, которые сотнями передавались Украине.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что американские танки М1А1 Abrams готовятся к передаче в Войско Польское. Об этом он написал в Твиттере.

Первые танки M1A1 Abrams отправятся в Польшу уже в апреле текущего года.

"Мы укрепляем бронетанковый кулак Войска Польского, мы укрепляем польские вооруженные силы, чтобы реально и эффективно сдерживать агрессора", — заявил министр.

Также Блащак опубликовал фотографию танков в зеленом камуфляже, характерном для польской армии.

[ + – ] M1A1 Abrams

Добавим, Польша подписала соглашение с США на приобретение 116 танков Abrams вместе с машинами поддержки и боеприпасами:

12 эвакуационных машин М88А2;

8 десантно-штурмовых мостов М1110;

6 командных машин M557A3;

26 Хамви M1152A1;

26 броневиков JLTV.

Кроме этого на танки поставят 12,7 и 7,62-мм пулеметы, а также запчасти. Сумма контракта составляет 3,75 млрд долларов. Танки должны восполнить запасы польской армии, которая передала Украине более 250 танков Т-72 разных модификаций, а также PT-91 Twardy.

Также Польша подписала контракт на покупку более современных версий танка M1A2 Abrams SEPv3. Их должны произвести до 2024 года, а поставки будут в начале 2025 года.

Напомним, 15 февраля в США испытали танк M1 Abrams с системой наведения на основе искусственного интеллекта.

5 октября в США начали тестировать новейшую модификацию танка M1A2 SEPv4 с усовершенствованной электроникой.