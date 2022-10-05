В США начали тестировать последнюю модификацию танка Abrams M1A2 SEPv4 (фото)

Танк Abrams стал еще более технологичным и безопасным для экипажа. Поступление новой версии в армию ожидается через 2-3 года.

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12-й кавалерийский полк армии США начали тестировать новейшую модификацию танка Abramas M1A2 SEPv4. Об этом сообщает пресс-служба полка.

На американском военном полигоне Юма тестируют модернизированную версию Abrams в версии SEPv4. Обновление танка затронуло технологии бронетехники. В него установили тепловизоры 3-го поколения, которые интегрированы в оптические приборы наблюдения командира и наводчика. Это позволит обнаруживать и идентифицировать цели на большем расстоянии.

Также в танк установили цветные видеокамеры и безопасный для человеческого зрения лазерный дальномер. Помимо этого SEPv4 позволит вести стрельбу более широким арсеналом боеприпасов. Ожидается, что в армию США танк начнет поступать в 2024-2025 годах. В дальнейшем изменения в танке будут раскрыты более детально.

Напомним, в СМИ писали, что поставки танков Abrams в Украину задерживают из-за проблем с логистикой. Они требуют много топлива, обучение экипажей и команд обслуживания.

Ранее General Dynamics анонсировала танк Abrams следующего поколения. Танк получит целый ряд улучшений, начиная от башни, заканчивая новым орудием и гибридной силовой установкой.