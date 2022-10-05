У США почали тестувати останню модифікацію танка Abrams M1A2 SEPv4 (фото)

Танк Abrams став ще більш технологічним та безпечним для екіпажу. Надходження нової версії до армії очікується через 2-3 роки.

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12-й кавалерійський полк армії США почали випробовувати нову модифікацію танка Abramas M1A2 SEPv4. Про це повідомляє прес-служба полку.

На американському військовому полігоні Юма тестують модернізовану версію Abrams у версії SEPv4. Оновлення танка торкнулося технології бронетехніки. У нього встановили тепловізори 3-го покоління, які інтегровані в оптичні прилади спостереження командира та навідника. Це дозволить виявляти та ідентифікувати цілі на більшій відстані.

Також у танк встановили кольорові відеокамери та безпечний для людського зору лазерний далекомір. Крім цього, SEPv4 дозволить вести стрілянину ширшим арсеналом боєприпасів. Очікується, що до армії США танк почне надходити у 2024-2025 роках. Надалі зміни у танку будуть розкриті детальніше.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що постачання танків Abrams в Україну затримують через проблеми з логістикою. Вони вимагають багато палива, навчання екіпажів та команд обслуговування.

Раніше General Dynamics анонсувала танк Abrams наступного покоління. Танк отримає цілу низку поліпшень, починаючи від вежі, закінчуючи новою зброєю та гібридною силовою установкою.