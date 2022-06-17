General Dynamics анонсувала танк M1 Abrams наступного покоління (фото)

Судячи з тизеру, танк отримає видозмінений корпус і вежу, а також, ймовірно, що й гібридну силову установку з новим знаряддям.

Американський оборонний гігант General Dynamics Land Systems затизерив нове покоління танків M1 Abrams. Про це повідомляє The War Zone.

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Компанія опублікувала перші подробиці легендарних танків M1 Abrams, перша версія якого з'явилася у 1981 році. Наразі конкретних деталей щодо змін немає. Рекламні матеріали використовують слогани "Легендарний режим" і "наступне покоління домінування". Повноцінний анонс має відбутися 10 жовтня 2022 року.

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Водночас автор пише, що за зображеннями зрозуміло, конструкція танка навряд чи пов'язана з останньою модифікацією танка M1A2 SEPv4, яка також розробляється.

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Про останню модифікацію відомо більше, SEPv4 отримає покращений приціл навідника з модернізованим далекоміром і повнокольоровою відеокамерою. Нового покоління приціл командира, бортовий метеорологічний датчик для підвищення точності та покращені можливості зв'язку, обміну даними та бортової статистики.

За опублікованими фото нового покоління стає зрозуміло, що M1 Abrams отримає видозмінений дизайн корпусу та вежі. Однак поки незрозуміло, чи торкнуться зміни розташування членів екіпажу в танку. У нинішніх моделях чотири, три з яких знаходяться у вежі танка.

Одна з коротких відео-презентацій має слогани "Безшумний удар" і "Вони ніколи не почують, як ми наближаємося", що передбачає можливість того, що нова версія M1 Abrams може мати якусь гібридну силову установку.

Нагадаємо, у лютому танки М1 Abams почали тестувати із системою захисту від кібератак. Вони з'явилися ще до появи кіберзагроз, тому зараз вони вразливі до них.

Раніше повідомлялося, що Австралія підписала контракт із США на постачання танків і бронетехніки на 2,5 млрд доларів.