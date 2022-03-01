40 років у строю. Чому танк M1 Abrams стає тільки сильнішим

Танк M1 Abrams уперше надійшов на озброєння армії США у 1980-х роках. Але це досі один із найсильніших танків у світі. Відповідаємо чому.

Танк — це швидкий, добре захищений, важко озброєний гігант, призначений для переваги на полі бою. Оскільки це основний вид наступальних озброєнь у будь-якій армії, країни змагаються між собою за найкращі танки як у мирний, так і у воєнний час.

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У 1980-х роках армія США пішла на радикальний крок та оснастила свій танк M1 Abrams найдосконалішою модернізацією: протитанковим снарядом з урану — найважчого елемента природного походження на Землі. Зрештою вийшов неперевершений убивця танків, здатний знищити будь-яку іншу модель з тих, що стоять на озброєнні у світі.

Фокус переклав текст Кайла Мізокамі, про основний бойовий танк США — M1 Abrams.

Танк M1 Abrams уперше надійшов на озброєння армії США у 1980-х роках. Армія надавала перевагу 105-міліметровому знаряддю англійської розробки Royal Ordnance L7, також відоме в США як M68. Гармата М68 десятиліттями використовувалася для озброєння танків серії М60 і вважалася перевіреним, "досить непоганим" знаряддям. У вежі M1 можна було розмістити лише 55 снарядів калібру 105 міліметрів, що менше, ніж 62 снаряди, які міг нести старіший танк M60. Ще більша зброя взагалі скоротила б боєзапас до 40 снарядів.

Зі свого боку, представники Пентагону хотіли оснастити M1 потужнішою 120-міліметровою гладкоствольною гарматою Rheinmetall M256 німецької розробки. Цивільне керівництво вважало себе зобов'язаним використовувати цю гармату частково для того, щоб компенсувати участь Німеччини в програмі НАТО AWACS. Більш великокаліберна зброя також "прикрила" б M1 в майбутньому, давши йому перевагу над танками майбутнього з обтяженою бронею. Унаслідок було досягнуто компроміс, відповідно до якого M1 спочатку випускався зі зброєю M68, але пізніше міг бути модернізований до M256. Більш того, пізніша версія танка під назвою M1A1 буде оснащуватися потужнішою гарматою M256.

Незважаючи на те, що тепер танк був зачеп на майбутнє, питання про зменшену кількість боєприпасів усе ще залишалося актуальним. Система управління вогнем на M1 була настільки досконала, що могла уражати ціль, яка рухається, на відстані 2 000 метрів із 90-відсотковою точністю. Проблема полягала не в промахах і марній витраті боєприпасів, а в перетворенні потраплянь на ураження.

[ + – ] Незважаючи на те, що тепер у танка був зачеп на майбутнє, питання про зменшену кількість боєприпасів усе ще залишалося актуальним

У той же час у США проводилися дослідження з використання збідненого урану як бронебійний засіб. Як побічний продукт палива для ядерних реакторів, збіднений уран був твердішим і щільнішим, ніж наявні боєприпаси з вольфрамовим наконечником. Розганяючись до надзвичайно високих швидкостей, снаряди зі збідненим ураном (DU) могли пробивати безпрецедентний шар броні. Пірофорна природа урану та сталі призводила до займання DU під час пробиття, що викликало катастрофічні пошкодження всередині танка.

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M735, стандартний вольфрамовий протитанковий снаряд для M60, міг пробити 350 мм сталевої катаної однорідної броні (RHA), в якій зазвичай вимірюється захист бронетехніки. Зі свого боку, снаряд M833 DU міг пробити 420 мм RHA, розташованої під кутом 60 градусів для максимальної товщини броні. Для порівняння, більша радянська 125-міліметрова гармата на танку Т-72 пробивала 450 міліметрів броні. Найголовніше, що снаряд M774 проникав крізь товсту, лобову броню корпусу та вежі Т-72.

Зусилля, створені задля перспективного озброєння М1, були марними. Стало відомо, що Радянський Союз розгортає новий основний бойовий танк Т-80. Американська розвідка вважала, що Т-80, як й інші сучасні танки типу M-1 і Leopard 2, перейшов від сталевої броні до змішаної композитної матриці, що враховує керамічну броню. Унаслідок було значно покращено "композитний" броньовий захист. Лобовий захист вежі Т-80 становив 500 мм RHA, а захист лобової плити (лобової частини корпусу) — 450 мм RHA. 105-міліметрова гармата остаточно втратила свою ефективність.

Удосконалені танки M1A1, оснащені більшим 120-міліметровим знаряддям, почали сходити з конвеєрів у 1985 році. Під час війни з Іраком у Перській затоці в 1991 році танки M1A1 ефективно застосовували снаряди зі збідненим ураном M829A1 проти іракських Т-72. Прозваний "срібною кулею" цей снаряд міг пробити приблизно 570 міліметрів на відстані 2 000 метрів, що робило його ефективним навіть проти Т-80 на звичайній дистанції. Дивно, але M829A1 має пряму, як лазер, траєкторію до 3 600 метрів, що означає відсутність балістичного падіння під дією сили тяжіння на відстані трьох кілометрів. Це дає уявлення про чисту потужність 120-міліметрової гармати.

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Останнє покоління снарядів серії M829 — M829E4 — ще більш бронебійне, ніж попередні версії, і призначене для ураження систем активного захисту на кшталт тих, що встановлені на нових російських танках. Чи зможе M828E4 пробити броню нового російського танка Т-14 "Армата", достеменно невідомо. З моменту появи "Армати" армія США не наполягала на оснащенні M1 довшим стволом (для збільшення дульної швидкості) або гарматою більшого діаметра, що є цікавим прикладом бездіяльності перед новою танковою загрозою.

Використання збідненого урану як бронебійний елемент призвело до створення чудового озброєння для американських танкістів на полі бою. Невідомо, чи надовго поєднання гармати M256 і боєприпасів на основі збідненого урану збереже перевагу над бронетехнікою супротивника. Але, враховуючи чудові бронебійні властивості збідненого урану, можна з упевненістю сказати, що ним будуть озброєні наступні покоління танків.

[ + – ] M1A1 Abrams у навчальному центрі КМП Туентінайн-Палмс, Каліфорнія. 7 березня 2015 року

Про автора

Кайл Мізокамі — автор із питань оборони та національної безпеки, який живе у Сан-Франциско. Публікувався у виданнях Diplomat, Foreign Policy, War is Boring і Daily Beast. У 2009 році він став одним із засновників блогу про оборону та безпеку Japan Security Watch. Ви можете стежити за ним у Твіттері: @KyleMizokami.