Французький танк Leclerc: суперзброя чи порожня іграшка?

Названі на честь переможного генерала основні бойові танки французької армії не стріляли на полі бою з часів війни в Персидській затоці. Проте армії ОАЕ та Саудівської Аравії закуповують танки Leclerc сотнями.

Башта Leclerc не так виражена, як в Abrams, що робить цей танк менш уразливим. Проте критики стверджують, що зменшена вежа дає менше можливостей для внутрішньої модернізації.

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Фокус переклав текст Себастьєна Робліна про французькі танки Leclerc — їхню історію і використання в боях.

"Ну, що ви думаєте про новий французький супертанк Leclerc? — жартома запитав мене в 2002 році відставний полковник із бригади матеріально-технічного забезпечення французької армії. — Знаєте, про того, за який ми заплатили цілий статок і який ніколи не використовуємо в бою".

Поки що його прогноз виправдовується. У своїх бойових місіях в Афганістані, Конго, Кот-д'Івуарі, Центральноафриканській Республіці та Малі французькі військові задіяли легку бронетехніку й авіацію.

Основні бойові танки французької армії не стріляли на полі бою з часів війни у Перській затоці.

Проте влітку 2015 року Об'єднані Арабські Емірати кинули два батальйони Leclerc на громадянську війну в Ємені — і, судячи з нечисленних уривчастих повідомлень, танк показав себе в цьому конфлікті краще, ніж M-1 Abrams американського виробництва.

Французькі танки на полях світових воєн

Разом з Англією Франція була першопрохідником бронетанкових боїв, починаючи з Першої світової війни. На початку Другої світової війни вона мала більше танків — до того ж краще озброєних і броньованих — ніж Німеччина, але невдала доктрина й організація французької армії занапастила ці машини.

Під час холодної війни Франція випускала дві основні моделі танків — AMX-13 та AMX-30. AMX-13 був легким танком. З'явився в 1953 році, він важив всього 13 тонн і міг похвалитися довгоствольним знаряддям 75 мм.

Ізраїль та Індія використовували AMX-13 у важких боях проти арабських країн і Пакистану відповідно. На загальну думку, маневреність AMX-13 давала йому перевагу, але він був дуже слабко броньований для битв з іншими танками.

Французька армія, однак, була переконана, що зі зростанням ефективності протитанкової зброї товста броня втрачає сенс. Французи робили ставку на швидкість і вогневу міць. Тому, коли в 1966 з'явився танк AMX-30, його броня становила всього 80 міліметрів. Для порівняння, сучасний американський танк M-47 Patton захищають 243 мм броні.

Але AMX-30 мав гідну 105-міліметрову зброю і, незважаючи на легку броню, зумів залучити великих замовників з-за кордону. Крім того, його було легко перетворити на різні допоміжні машини.

[ + – ] Французький танк AMX-13. Маневреність давала йому перевагу, але він був надто слабко броньований для боротьби з іншими танками Фото: Kodam III/Siliwangi

Кінець ХХ століття: конкуренція танків Abrams, AMX-30 і Т-72

На початку 1980-х з'явилося нове покоління західних танків, типовим зразком якого став американський M-1 Abrams. Їхня композитна броня дуже стійка до кумулятивних зарядів сучасних протитанкових ракет. Під час війни в Перській затоці 1991 броня М-1 виявилася практично невразливою не тільки для протитанкових ракет, але й для 125-міліметрових бронебійних снарядів, якими стріляли російські танки Т-72.

У цьому конфлікті Катар і Франція задіяли AMX-30. Катарські танки взяли участь у битві при Хафджі, де вони знищили три танки Т-55 зразка 1950-х років. Іракці знищили два AMX-30.

Турбуючись через тонку броню AMX-30, командири коаліції засунули на другий план французьку 6-ту легкоброньовану дивізію, розгорнувши її як ар'єргард на фланзі XVIII Повітряно-десантного корпусу армії США.

У процесі операції французька бронетехніка показала добрі результати, знищивши 10 іракських танків. Але французькі танкісти, мабуть, шкодували, що не змогли вирушити на війну на новому танку Leclerc, який лише рік як став на озброєння.

До 1970-х років французька армія знала, що її AMX-30 не можуть перемогти новітні радянські танки, такі як Т-72.

Горді французи не хотіли просто купувати нові танки у США чи Німеччині — їм потрібен був танк, такий же потужний, як Abrams, але при цьому легший і захищений краще, ніж американська машина.

Танк AMX-56 Leclerc — названий на честь переможного генерала

AMX-56 Leclerc — вимовляється як "ле-клер" — був названий на честь французького генерала Філіппа Леклерка де Отклока, чия бронетанкова дивізія звільнила Париж у 1944 році. Тоді це був найдорожчий танк у світі: вартість однієї машини становила 9,3 мільйони доларів у доларах 2011 року. Для порівняння, новий M-1A2 коштував 7,56 мільйонів доларів, а російський Т-90 — лише 4 мільйони доларів.

На озброєнні французької армії є 406 танків Leclerc, 240 з яких входять до складу чотирьох танкових полків, що діють. На озброєнні також перебувають 20 варіантів ремонтно-евакуаційних машин.

Три основні західні танки — американський Abrams, німецький Leopard 2 та британський Challenger 2 — мають багато спільних характеристик, таких як 120-міліметрові гармати, чотиримісні екіпажі та композитна броня. Незважаючи на схожість основних рис, Leclerc має безліч французьких чудасій.

[ + – ] Танк Leclerc на полігоні Фото: Daniel Steger

Особливості французького танка Leclerc нового покоління

Людину-заряджальника в танку Leclerc замінили системою автоматичного заряду з темпом стрільби 12 снарядів за хвилину. Автозарядник скорочує екіпаж до трьох осіб — командира, навідника та водія. Leclerc оснащений кулеметом 50-го калібру, розташованим співвісно з головним знаряддям, а не поруч із люком командира.

120-міліметрова гладкоствольна основна зброя Leclerc трохи довша, ніж в Abrams, що теоретично дозволяє пробити більш товсту броню. Вона також здатна стріляти програмованими фугасними снарядами повітряного розриву. Але основні переваги танка Leclerc полягають у його оборонних властивостях і мобільності.

Порівняльна ефективність броні сучасних танків важко піддається підрахунку, але лобова броня Leclerc і M-1 більш-менш схожа, хоча деякі критики стверджують, що лобова плита Leclerc має більше слабких місць навколо датчиків. Замість композитної броні Chobham, що застосовувалася на M-1, танк Leclerc використовує незвичайну суміш композитної, традиційної та реактивної броні, яка дещо ефективніша проти кінетичних проникальних снарядів, випущених іншими танками.

Проте бічна броня Leclerc очевидно перевершує броню М-1. Нові моделі також мають титанові броньові вставки та вибухово-реактивні бронеблоки — бічні пояси з вибухових речовин, які передчасно детонують ракети та снаряди, що прилітають.

Нарешті, гранатомет Galix у вежі Leclerc може випускати різні боєприпаси, враховуючи світлошумові гранати, артилерійські снаряди, багатоспектральні екранувальні димові завіси й інфрачервоні хибні цілі, які можуть збити з пантелику ракети.

Башта танка Leclerc не так виражена, як в Abrams, що робить цей танк менш вразливим. Проте критики стверджують, що зменшена вежа дає менше можливостей для внутрішньої модернізації.

При вазі 60 тонн танк Leclerc на 10 тонн легший, ніж більшість західних основних бойових танків. Це дає безліч переваг: гарне співвідношення потужності та ваги, менший тиск на ґрунт, чудове прискорення і порівняно висока максимальна швидкість — 72 км на годину. У витраті палива Leclerc набагато економічніший за безліч інших танків. Він може проїхати 547 км до дозаправки, порівняно з 418 км Abrams. Це знижує навантаження матеріально-технічне забезпечення танка.

Критики стверджують, що Leclerc складні в обслуговуванні. Захисники французької машини наполягають, що ці проблеми виникали на ранніх стадіях виробництва.

Хоча французькі "Леклери" не брали участь у бойових діях, вони були задіяні в миротворчих місіях у Косово та Лівані, де показали добрі результати. Під час одного драматичного інциденту в Лівані в 2006 році взвод із чотирьох Leclerc зіткнувся з двома-п'ятьма ізраїльськими танками Merkava, які намагалися увійти в ліванське село Марвахіна. Після 20-хвилинного протистояння обидві сторони розійшлися.

Нова модифікація: танк Leclerc XLR

У червні 2016 року французи представили нову модернізацію Leclerc XLR, яка має на меті зберегти актуальність Leclerc до 2040 року. Крім нових датчиків та електроніки, XLR отримав модульні комплекти броні, враховуючи один комплект для захисту від СГУ шляхом глушіння сигналів стільникового зв'язку й інший, оптимізований для боротьби з РПГ.

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Як французькі танки Leclerc воюють на Близькому Сході

Армія Об'єднаних Арабських Еміратів була єдиною, яка закупила "Леклери". ОАЕ придбали 390 "тропічних" версій з двигунами V12 і 46 броньованих ремонтно-евакуаційних машин. "Леклери" з ОАЕ також були задіяні в миротворчій місії в Косово, і різниця була разючою. Еміратські "Леклери" могли похвалитися більш досконалими датчиками та системами порівняно з французькими танками.

Еміратська армія закупила 13 бронекомплектів Azure з рейковою бронею, призначеною для детонації боєголовок гранатометів до їхнього потрапляння в корпус. Армія США використала таку модернізацію для міських боїв в Іраку. Azure також оснащений кулеметом, що дистанційно керується.

У той час як французькі Leclerc досі не скуштували крові, еміратські танки брали участь у боях у Ємені, де ОАЕ розгорнули від 70 до 80 "Леклерів".

Після повалення президента Ємену Алі Абдулла Салеха в 2011 році хусити, витіснені з нового уряду, розпочали повномасштабне повстання у 2015 році.

Ситуація ускладнювалася тим, що військові Ємену вже вели інтенсивну протиповстанську кампанію проти бойовиків Аль-Каїди, які закріпилися у сільській місцевості.

До кінця березня 2015 року хусити були близькими до перемоги, захопивши столицю Сану й опанувавши територію в портовому місті Аден. Саудівська Аравія, яка сприймає хуситів як іранських ставлеників, втрутилася у ситуацію на чолі коаліції арабських країн.

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією, спираючись на матеріально-технічну підтримку США, зуміла повернути Аден, але зазнала значних втрат від хуситських бойовиків. До того ж, коаліцію звинувачують у бомбардуваннях цивільного населення.

До липня 2015 року саудівські сухопутні війська загрузли в спробах захопити авіабазу Аль-Анад поблизу Адена. Еміратська бронетанкова бригада провела амфібійне висадження — швидше за все, за допомогою танкових десантних кораблів — на термінал нафтопереробного заводу, що стало великим логістичним досягненням для маленької країни. 3 серпня бронетанкова бригада проїхала шосе N-1 і захопила авіабазу, що дозволило коаліційним силам вирватися з Адена.

Еміратські "Леклери" розділені на два бронетанкові батальйони, один з яких дислокується на околицях Адена, а інший патрулює гірський центральний регіон Ємену. До складу бронетанкової бригади також входить механізований батальйон російських бойових машин піхоти БМП-3, оснащених 100-міліметровими гарматами та батарея 155-міліметрових самохідних гаубиць G6.

У відеороликах можна побачити, як "Леклери" мчать дорогами і ведуть вогонь зі своїх основних знарядь у міських сутичках. Але наскільки вони ефективні? Незрозуміло, чи еміратські танки вступали в пряме зіткнення з невеликою кількістю захоплених хуситами танків. Але є небагато даних, з якими можна працювати.

[ + – ] Французькі танки AMX Leclerc у дії

Поки що немає відеозаписів знищення "Леклерів", чого не можна сказати про інші машини коаліції. Повстанці-хусити зняли, як вони знищили щонайменше дев'ять саудівських танків M-1A2S за допомогою протитанкових ракет великої дальності. Також було знищено щонайменше п'ять M-60 Patton і два AMX-30. Крім того, хутисти знищили колону еміратських протимінних машин M-ATV, що потрапили в засідку.

Джерела в ОАЕ стверджують, що "Леклери" були чотири рази пошкоджені протитанковими знаряддями. Два випадки пов'язані із саморобними вибуховими пристроями, третій — з реактивною гранатою, що відскочила від пластинчастої броні Azure, а четверта — з протитанковою ракетою.

У всіх випадках "Леклери" вціліли, хоча ракета вбила командира танка, потрапивши в командирський люк.

Один Leclerc, ймовірно, був виведений з ладу, ніколи не використовувався. 4 вересня 2015 року балістична ракета SS-21 "Точка", випущена підрозділом єменської армії, що підтримує хуситів, потрапила до складу зброї на аеродромі Маріб. Унаслідок детонації загинули 45 людей і, як повідомляється, був пошкоджений припаркований Leclerc.

Зрозуміло, що відсутність бойових втрат може пояснюватись й іншими факторами. Почнемо з того, що в Ємені набагато більше саудівських танків усіх типів, ніж еміратських Leclerc. Крім того, саудити можуть діяти у тих секторах, де хусити зосередили більше протитанкових засобів.

Нарешті, деякі відеоролики свідчать, що втрати саудівських танків стали результатом поганої тактики та відсутності координації дій об'єднаних збройних сил. Можливо, танки ОАЕ розгорталися злагодженіше й у координації з підтримувальними підрозділами.

Тим не менш, є ще кілька ознак, що свідчать про те, що Leclerc справляється зі своїм завданням.

Танкісти ОАЕ передали своїм французьким колегам свої враження від використання Leclerc. Армії коаліції, як повідомляється, "дуже задоволені" його характеристиками.

Зрештою, у січні 2016 року уряд Саудівської Аравії звернувся до виробника Leclerc, компанії Nexter, висловивши зацікавленість у придбанні кількох сотень французьких танків.

Про автора

Себастьєн Роблін пише про технічні, історичні та політичні аспекти міжнародної безпеки та конфліктів для The National Interest, NBC News, Forbes.com і War is Boring. Здобув ступінь магістра в Джорджтаунському університеті, служив у Корпусі миру в Китаї.