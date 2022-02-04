Французский танк Leclerc: супероружие или пустая игрушка

Основные боевые танки французской армии не стреляли на поле боя со времен войны в Персидском заливе. Однако армии ОАЭ и Саудовской Аравии закупают танки Leclerc сотнями. Названный в честь победоносного генерала танк, имеет множество как критиков, так и сторонников.

Башня Leclerc не так выражена, как у Abrams, что делает этот танк менее уязвимым. Однако критики утверждают, что уменьшенная башня дает меньше возможностей для внутренней модернизации.

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Фокус перевел текст Себастьена Роблина о французских танках Leclerc — их истории и использовании в операциях.

"Ну, что вы думаете о новом французском супертанке Leclerc? – в шутку спросил меня в 2002 году отставной полковник из бригады материально-технического обеспечения французской армии. – Знаете, о том самом, за который мы заплатили целое состояние и который никогда не используем в бою".

Пока что его прогноз оправдывается. В своих боевых миссиях в Афганистане, Конго, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике и Мали французские военные задействовали легкую бронетехнику и авиацию.

Основные боевые танки французской армии не стреляли на поле боя со времен войны в Персидском заливе.

Однако летом 2015 года Объединенные Арабские Эмираты бросили два батальона Leclerc на гражданскую войну в Йемене – и, судя по немногочисленным отрывочным сообщениям, танк показал себя в этом конфликте лучше, чем M-1 Abrams американского производства.

Французские танки на полях мировых войн

Наряду с Англией Франция была первопроходцем бронетанковых боев, начиная с Первой мировой войны. В начале Второй мировой войны она имела больше танков – к тому же лучше вооруженных и бронированных – чем Германия, но неудачная доктрина и организация французской армии погубила эти машины.

Во время холодной войны Франция выпускала две основных модели танков – AMX-13 и AMX-30. AMX-13 был легким танком. Появившийся в 1953 году, он весил всего 13 тонн и мог похвастаться длинноствольным 75-миллиметровым орудием.

Израиль и Индия использовали AMX-13 в тяжелых боях против арабских стран и Пакистана соответственно. По общему мнению, маневренность AMX-13 давала ему преимущество, но он был слишком слабо бронирован для сражений с другими танками.

Французская армия, однако, была убеждена, что с ростом эффективности противотанкового оружия толстая броня теряет смысл. Французы делали ставку на скорость и огневую мощь. Поэтому, когда в 1966 году появился танк AMX-30, его броня составляла всего 80 миллиметров. Для сравнения, современный американский танк M-47 Patton защищают 243 миллиметров брони.

Но AMX-30 обладал достойным 105-миллиметровым орудием и, несмотря на легкую броню, сумел привлечь крупных заказчиков из-за рубежа. Кроме того, его было легко превратить в различные вспомогательные машины.

[ + – ] Французский танк AMX-13. Маневренность давала ему преимущество, но он был слишком слабо бронирован для сражений с другими танками Фото: Kodam III/Siliwangi

Конец ХХ века: конкуренция танков Abrams, AMX-30 и Т-72

К началу 1980-х годов появилось новое поколение западных танков, типичным образцом которого стал американский M-1 Abrams. Их композитная броня очень устойчива к кумулятивным зарядам современных противотанковых ракет. Во время войны в Персидском заливе 1991 года броня М-1 оказалась практически неуязвимой не только для противотанковых ракет, но и для 125-миллиметровых бронебойных снарядов, которыми стреляли российские танки Т-72.

В этом конфликте Катар и Франция задействовали AMX-30. Катарские танки приняли участие в битве при Хафджи, где они уничтожили три танка Т-55 образца 1950-х годов. Иракцы уничтожили два AMX-30.

Беспокоясь из-за тонкой брони AMX-30, командиры коалиции задвинули на второй план французскую 6-ю легкобронированную дивизию, развернув ее в качестве арьергарда на фланге XVIII Воздушно-десантного корпуса армии США.

В ходе операции французская бронетехника показала хорошие результаты, уничтожив 10 иракских танков. Но французские танкисты, вероятно, жалели, что не смогли отправиться на войну на новом танке Leclerc, который только год как поступил на вооружение.

К 1970-м годам французская армия знала, что ее AMX-30 не могут победить новейшие советские танки, такие как Т-72.

Гордые французы не хотели просто покупать новые танки у США или Германии – им нужен был танк, такой же мощный, как Abrams, но при этом более легкий и лучше защищенный, чем американская машина.

Танк AMX-56 Leclerc — названный в честь победоносного генерала

AMX-56 Leclerc – произносится как "ле-клер" – был назван в честь французского генерала Филиппа Леклерка де Отклока, чья бронетанковая дивизия освободила Париж в 1944 году. В то время это был самый дорогой танк в мире: стоимость одной машины составляла 9,3 миллиона долларов в долларах 2011 года. Для сравнения, новый M-1A2 стоил 7,56 миллиона долларов, а российский Т-90 – всего 4 миллиона долларов.

На вооружении французской армии состоит 406 танков Leclerc, 240 из которых входят в состав четырех действующих танковых полков. На вооружении также состоят 20 вариантов ремонтно-эвакуационных машин.

Три основных западных танка – американский Abrams, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2 – имеют много общих характеристик, таких как 120-миллиметровые орудия, четырехместные экипажи и композитная броня. Несмотря на схожесть основных черт, Leclerc имеет множество французских причуд.

[ + – ] Танк Leclerc на полигоне Фото: Daniel Steger

Особенности французского танка Leclerc нового поколения

Человека-заряжающего в танке Leclerc заменили системой автоматического заряда с темпом стрельбы 12 снарядов в минуту. Автозарядчик сокращает экипаж до трех человек – командира, наводчика и водителя. Leclerc оснащен пулеметом .50 калибра, расположенным соосно с основным орудием, а не рядом с люком командира.

120-миллиметровое гладкоствольное основное орудие Leclerc немного длиннее, чем у Abrams, что теоретически позволяет пробить более толстую броню. Оно также способно стрелять программируемыми фугасными снарядами воздушного разрыва. Но основные преимущества танка Leclerc заключаются в его оборонительных свойствах и мобильности.

Сравнительная эффективность брони современных танков трудно поддается подсчету, но лобовая броня Leclerc и M-1 более-менее схожа, хотя некоторые критики утверждают, что у лобовой плиты Leclerc больше слабых мест вокруг датчиков. Вместо композитной брони Chobham, применявшейся на M-1, танк Leclerc использует необычную смесь композитной, традиционной и реактивной брони, которая несколько эффективнее против кинетических проникающих снарядов, выпущенных другими танками.

Однако боковая броня Leclerc явно превосходит броню М-1. Новые модели также имеют титановые броневые вставки и взрывчато-реактивные бронеблоки – боковые пояса из взрывчатых веществ, которые преждевременно детонируют прилетающие ракеты и снаряды.

Наконец, гранатомет Galix в башне Leclerc может выпускать различные боеприпасы, включая светошумовые гранаты, артиллерийские снаряды, многоспектральные экранирующие дымовые завесы и инфракрасные ложные цели, которые могут сбить с толку ракеты.

Башня танка Leclerc не так выражена, чем у Abrams, что делает этот танк менее уязвимым. Однако критики утверждают, что уменьшенная башня дает меньше возможностей для внутренней модернизации.

При весе 60 тонн танк Leclerc на 10 тонн легче, чем большинство западных основных боевых танков. Это дает множество преимуществ: хорошее соотношение мощности и веса, меньшее давление на грунт, превосходное ускорение и сравнительно высокая максимальная скорость – 72 км в час. В расходе топлива Leclerc гораздо экономичнее множества других танков. Он может проехать 547 км до дозаправки, по сравнению с 418 км у Abrams. Это снижает нагрузку на материально-техническое обеспечение танка.

Критики утверждают, что Leclerc сложны в обслуживании. Защитники французской машины настаивают на том, что эти проблемы возникали на ранних стадиях производства.

Хотя французские "Леклерки" не участвовали в боевых действиях, они были задействованы в миротворческих миссиях в Косово и Ливане, где показали хорошие результаты. Во время одного драматического инцидента в Ливане в 2006 году взвод из четырех Leclerc столкнулся с двумя-пятью израильскими танками Merkava, пытавшимися войти в ливанскую деревню Марвахин. После 20-минутного противостояния обе стороны разошлись.

Новая модификация: танк Leclerc XLR

В июне 2016 года французы представили новую модернизацию Leclerc XLR, цель которой – сохранить актуальность Leclerc до 2040 года. В дополнение к новым датчикам и электронике, XLR получил модульные комплекты брони, включая один комплект для защиты от СВУ путем глушения сигналов сотовой связи и другой, оптимизированный для борьбы с РПГ.

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Как французские танки Leclerc воюют на Ближнем Востоке

Армия Объединенных Арабских Эмиратов была единственной, закупившей "Леклерки". ОАЭ приобрели 390 "тропических" версий с двигателями V12 и 46 бронированных ремонтно-эвакуационных машин. "Леклерки" из ОАЭ также были задействованы в миротворческой миссии в Косово, и разница была разительной. Эмиратские "Леклерки" могли похвастаться более совершенными датчиками и системами по сравнению с французскими танками.

Эмиратская армия закупила 13 бронекомплектов Azure с реечной броней, предназначенной для детонации боеголовок гранатометов до их попадания в корпус. Армия США использовала подобную модернизацию для городских боев в Ираке. Azure также оснащен дистанционно управляемым пулеметом.

В то время как французские Leclerc до сих пор не вкусили крови, эмиратские танки участвовали в боях в Йемене, где ОАЭ развернули от 70 до 80 "Леклерков".

После свержения президента Йемена Али Абдулла Салех в 2011 году хуситы, вытесненные из нового правительства, начали полномасштабное восстание в 2015 году.

Ситуация осложнялась тем, что военные Йемена уже вели интенсивную противоповстанческую кампанию против боевиков Аль-Каиды, которые закрепились в сельской местности.

К концу марта 2015 года хуситы были близки к победе, захватив столицу Сану и овладев территорией в портовом городе Аден. Саудовская Аравия, воспринимающая хуситов как иранских ставленников, вмешалась в ситуацию во главе коалиции арабских государств.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, опираясь на материально-техническую поддержку США, сумела вернуть Аден, но понесла большие потери от хуситских боевиков. К тому же коалицию обвиняют в бомбардировках гражданского населения.

К июлю 2015 года саудовские сухопутные войска увязли в попытках захватить авиабазу Аль-Анад вблизи Адена. Эмиратская бронетанковая бригада провела амфибийную высадку – скорее всего, с помощью танковых десантных кораблей – на терминал нефтеперерабатывающего завода, что стало крупным логистическим достижением для маленькой страны. 3 августа бронетанковая бригада проехала по шоссе N-1 и захватила авиабазу, что позволило коалиционным силам вырваться из Адена.

Эмиратские "Леклерки" разделены на два бронетанковых батальона, один из которых дислоцируется в окрестностях Адена, а другой патрулирует горный центральный регион Йемена. В состав бронетанковой бригады также входит механизированный батальон российских боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных 100-миллиметровыми пушками, и батарея 155-миллиметровых самоходных гаубиц G6.

В видеороликах можно увидеть, как "Леклерки" мчатся по дорогам и ведут огонь из своих основных орудий в городских стычках. Но насколько они эффективны? Неясно, вступали ли эмиратские танки в прямое столкновение с небольшим количеством захваченных хуситами танков. Но есть немного данных, с которыми можно работать.

[ + – ] Французские танки AMX Leclerc в действии

Пока нет видеозаписей уничтожения "Леклерков", чего нельзя сказать о других машинах коалиции. Повстанцы-хуситы засняли, как они уничтожили по меньшей мере девять саудовских танков M-1A2S с помощью противотанковых ракет большой дальности. Также были уничтожены по меньшей мере пять M-60 Patton и два AMX-30. Кроме того, хутисты уничтожили колонну эмиратских противоминных машин M-ATV, попавшую в засаду.

Источники в ОАЭ утверждают, что "Леклерки" были четырежды повреждены противотанковыми орудиями. Два случая связаны с самодельными взрывными устройствами, третий – с реактивной гранатой, которая отскочила от пластинчатой брони Azure, а четвертый – с противотанковой ракетой.

Во всех случаях "Леклерки" уцелели, хотя ракета убила командира танка, попав в командирский люк.

Один Leclerc, возможно, был выведен из строя, никогда не использовался. 4 сентября 2015 года баллистическая ракета SS-21 "Точка", выпущенная подразделением йеменской армии, поддерживающим хуситов, попала в склад оружия на аэродроме Мариб. В результате последовавшей детонации погибли 45 человек и, как сообщается, был поврежден припаркованный Leclerc.

Понятно, что отсутствие боевых потерь может объясняться и другими факторами. Начнем с того, что в Йемене гораздо больше саудовских танков всех типов, чем эмиратских Leclerc. Кроме того, саудиты могут действовать в тех секторах, где хуситы сосредоточили больше противотанковых средств.

Наконец, некоторые видеоролики свидетельствуют о том, что потери саудовских танков стали результатом плохой тактики и отсутствия координации действий объединенных вооруженных сил. Возможно, танки ОАЭ развертывались более слаженно и в координации с поддерживающими подразделениями.

Тем не менее, есть еще несколько признаков, свидетельствующих о том, что Leclerc справляется со своей задачей.

Танкисты ОАЭ передали своим французским коллегам свои впечатления от использования Leclerc. Армии коалиции, как сообщается, "очень довольны" его характеристиками.

В результате, в январе 2016 года правительство Саудовской Аравии обратилось к производителю Leclerc, компании Nexter, выразив заинтересованность в приобретении нескольких сотен французских танков.

Об авторе

Себастьен Роблин пишет о технических, исторических и политических аспектах международной безопасности и конфликтов для The National Interest, NBC News, Forbes.com и War is Boring. Получил степень магистра в Джорджтаунском университете, служил в Корпусе мира в Китае.