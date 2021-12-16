В танковом противостоянии украинские Т-64 могут оказаться лучше Т-72 РФ, - Forbes (фото)

В издании пишут, что военные доктрины Украины и России не предполагают прямого столкновения танков, но в случае полномасштабного вторжения Кремля, они могут сыграть решающую роль в атаке и обороне.

Российская армия сосредоточила около 1200 танков у украинских границ для вероятного вторжения. Среди них Т-72 и Т-90. Украина в свою очередь обладает модернизированными Т-64, которые могут оказаться не хуже российских танков. Об этом пишет Forbes.

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Вероятно, грядущая война может стать испытанием для украинских Т-64БВ и российских Т-72. Как утверждает автор, Т-64 — это более технологически продвинутый танк, чем Т-72. Советский Союз предпочитал отправлять на экспорт более простые Т-55 и Т-72, а Т-64 никогда на экспорт не поставлялся.

[ + – ] Партия модернизированных Т-64БВ для ВСУ Фото: Укроборонпром

После развала СССР, Украина выбрала своим основным боевым танком Т-64 и его модификации "Булат", БВ и Т-80. А Россия, имевшая тысячи таких танков, остановилась на Т-72 и модификациях, в том числе Т-90.

[ + – ] Российский Т-72Б3 Фото: Военное обозрение

С начала российской агрессии, было уничтожено или повреждено 440 танков. Большая часть потерь приходится на артиллерию и минометный огонь. С 2017 года Киев начал модернизировать Т-64БВ устанавливая на них улучшенные приборы ночного видения, спутниковую систему навигации, новую радиостанцию и лучшей динамической защитой. Их производят в Харькове и Львове.

На данный момент в Украине 410 старых Т-64БВ, 210 Т-64БВ образца 2017 года, 100 Т-64 "Булат" и около 130 Т-72. Еще около тысячи танков находится на хранении.

Однако, как пишет обозреватель, российские танки могут не столкнуться с украинскими в боях. В российской и украинской доктрине танки редко сражаются против танков. Если Кремль вторгнется в Украину, переведя войну в активную фазу, танки все же имеют шанс на прямое столкновение сыграя ключевую роль в нападении и обороне.

"В этом контексте остается открытым вопрос, насколько хорошо киевские Т-64 могут работать в более широком масштабе, в условиях сильного стресса — и, соответственно, как они могут выжить в тотальной войне с гораздо более крупной российской армией с ее собственными силами. Возможно, менее сложные, но гораздо более многочисленные танки", — резюмируют журналисты.

Напомним, Минобороны заказало 12 танков для ВСУ по перспективному проекту "Кедр". Также сообщалось, что в Украине модернизировали командирский танк Т-64БВК.