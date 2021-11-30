Мощнее и современнее: в Украине модернизировали командирский танк Т-64 (видео)
Улучшения затронули многие элементы бронетехники. Например, спутниковую навигацию, замену приборов освещения, а также тепловизор для наблюдения задней полусферы.
Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК, который получил новое оснащение и вооружение. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Сообщается, что предприятие завершило заводские испытания. Модернизация затронула многие аспекты бронетехники:
- установлена тепловизионная система наблюдения задней полусферы
- установлена спутниковая навигация
- поставили более мощный пулемет НСВТ калибром 12,7 мм
- замена приборов освещения, радиостанции
- фильтр грубой очистки топливной системы
Кроме этого заявляется об установке новой камеры наблюдения для командира танка, способная обнаруживать цели на дистанции до 2 км. Была усилена защита топливных баков, зеркала заднего вида, экранов, а также пулемета.
"Наша главная задача – обеспечивать украинских армейцев надежной и обновленной боевой техникой, отвечающей условиям ведения современного боя, – отмечает директор предприятия Герман Сметанин.
По словам Сметанина, модернизация командирского танка является крайне ответственной задачей. Нужно было не только улучшить характеристики танка, но и создать такие условия, чтобы экипаж мог выполнять задачи в любое время суток и при любой погоде.
Напомним, в марте 2021 Харьковский бронетанковый передал в ВСУ партию модернизированных Т-64. Также сообщалось, что Минобороны заказало 12 танков по перспективному проекту "Кедр" для ВСУ. Танки должны получит новые прицелы, связь, навигацию и ряд других улучшений.