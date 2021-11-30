Мощнее и современнее: в Украине модернизировали командирский танк Т-64 (видео)

Улучшения затронули многие элементы бронетехники. Например, спутниковую навигацию, замену приборов освещения, а также тепловизор для наблюдения задней полусферы.

Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК, который получил новое оснащение и вооружение. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Сообщается, что предприятие завершило заводские испытания. Модернизация затронула многие аспекты бронетехники:

установлена тепловизионная система наблюдения задней полусферы

установлена спутниковая навигация

поставили более мощный пулемет НСВТ калибром 12,7 мм

замена приборов освещения, радиостанции

фильтр грубой очистки топливной системы

Кроме этого заявляется об установке новой камеры наблюдения для командира танка, способная обнаруживать цели на дистанции до 2 км. Была усилена защита топливных баков, зеркала заднего вида, экранов, а также пулемета.

Фото: Укроборонпром

"Наша главная задача – обеспечивать украинских армейцев надежной и обновленной боевой техникой, отвечающей условиям ведения современного боя, – отмечает директор предприятия Герман Сметанин.

Фото: Укроборонпром

По словам Сметанина, модернизация командирского танка является крайне ответственной задачей. Нужно было не только улучшить характеристики танка, но и создать такие условия, чтобы экипаж мог выполнять задачи в любое время суток и при любой погоде.

Напомним, в марте 2021 Харьковский бронетанковый передал в ВСУ партию модернизированных Т-64. Также сообщалось, что Минобороны заказало 12 танков по перспективному проекту "Кедр" для ВСУ. Танки должны получит новые прицелы, связь, навигацию и ряд других улучшений.