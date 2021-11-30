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Военный Фокус

Мощнее и современнее: в Украине модернизировали командирский танк Т-64 (видео)

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модернизация танков
Фото: Укроборонпром | Т-64БВК

Улучшения затронули многие элементы бронетехники. Например, спутниковую навигацию, замену приборов освещения, а также тепловизор для наблюдения задней полусферы.

Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК, который получил новое оснащение и вооружение. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Сообщается, что предприятие завершило заводские испытания. Модернизация затронула многие аспекты бронетехники:

  • установлена тепловизионная система наблюдения задней полусферы
  • установлена спутниковая навигация
  • поставили более мощный пулемет НСВТ калибром 12,7 мм
  • замена приборов освещения, радиостанции
  • фильтр грубой очистки топливной системы

Кроме этого заявляется об установке новой камеры наблюдения для командира танка, способная обнаруживать цели на дистанции до 2 км. Была усилена защита топливных баков, зеркала заднего вида, экранов, а также пулемета.

харьковский бронетанковый
Фото: Укроборонпром

"Наша главная задача – обеспечивать украинских армейцев надежной и обновленной боевой техникой, отвечающей условиям ведения современного боя, – отмечает директор предприятия Герман Сметанин.

модернизация танков
Фото: Укроборонпром

По словам Сметанина, модернизация командирского танка является крайне ответственной задачей. Нужно было не только улучшить характеристики танка, но и создать такие условия, чтобы экипаж мог выполнять задачи в любое время суток и при любой погоде.

Напомним, в марте 2021 Харьковский бронетанковый передал в ВСУ партию модернизированных Т-64. Также сообщалось, что Минобороны заказало 12 танков по перспективному проекту "Кедр" для ВСУ. Танки должны получит новые прицелы, связь, навигацию и ряд других улучшений.