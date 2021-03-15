Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию танков Т-64 (фото)
Техника получила улучшенную динамическую защиту, приборы ночного видения, а также ряд других улучшений.
В Вооруженные силы Украины Харьковский бронетанковый завод передал партию из 9 отремонтированных и модернизированных танков Т-64. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Танки получили модернизацию до уровня "БВ", получившая следующие улучшения:
- Установлены тепловизионные прицелы, приборы ночного видения;
- Установлены улучшенные динамическая защита "Нож";
- Новая цифровая радиостанция;
- Средства спутниковой навигации.
Также были улучшены системы для отслеживания ситуации вокруг танка, а также приборы ночного видения.
Система навигации позволяет обмениваться данными в зашифрованном виде. А динамическая защита "Нож" защищает танк от ударно-кумулятивных боеприпасов типа "ударное ядро".
По данным "Укроборонпрома", завод выполнил контракт раньше объявленных сроков и в условиях ограниченного финансирования.
Т-64БВ — модификация советского ОБТ Т-64. Является одним из основных танков в украинских Вооруженных силах. На вооружении находится более 600 таких танков разных модификаций. Производились они с 1984 по 1987 годы. С 2017 года Харьковский бронетанковый завод модифицировал образец вооружения, оснастив его более современными технологиями.
Напомним, 24 февраля Киевский бронетанковый передал ВСУ партию модернизированных танков Т-72.
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