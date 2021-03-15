Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию танков Т-64 (фото)

Техника получила улучшенную динамическую защиту, приборы ночного видения, а также ряд других улучшений.

В Вооруженные силы Украины Харьковский бронетанковый завод передал партию из 9 отремонтированных и модернизированных танков Т-64. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Танки получили модернизацию до уровня "БВ", получившая следующие улучшения:

Установлены тепловизионные прицелы, приборы ночного видения;

Установлены улучшенные динамическая защита "Нож";

Новая цифровая радиостанция;

Средства спутниковой навигации.

Также были улучшены системы для отслеживания ситуации вокруг танка, а также приборы ночного видения.

Система навигации позволяет обмениваться данными в зашифрованном виде. А динамическая защита "Нож" защищает танк от ударно-кумулятивных боеприпасов типа "ударное ядро".

[ + – ] Т-64БВ Фото: Укроборонпром

По данным "Укроборонпрома", завод выполнил контракт раньше объявленных сроков и в условиях ограниченного финансирования.

Т-64БВ — модификация советского ОБТ Т-64. Является одним из основных танков в украинских Вооруженных силах. На вооружении находится более 600 таких танков разных модификаций. Производились они с 1984 по 1987 годы. С 2017 года Харьковский бронетанковый завод модифицировал образец вооружения, оснастив его более современными технологиями.

Напомним, 24 февраля Киевский бронетанковый передал ВСУ партию модернизированных танков Т-72.

Ранее в Генштабе назвали причину, почему не заказываются "Оплоты" для нужд ВСУ.