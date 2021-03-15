Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію танків Т-64 (фото)

Техніка отримала покращений динамічний захист, прилади нічного бачення, а також ряд інших поліпшень.

У Збройні сили України Харківський бронетанковий завод передав партію з 9 відремонтованих і модернізованих танків Т-64. Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Танки отримали модернізацію до рівня "БВ", яка отримала такі покращення:

Встановлено тепловізійні приціли, прилади нічного бачення;

Встановлено поліпшений динамічний захист "Ніж";

Нова цифрова радіостанція;

Засоби супутникової навігації.

Також були покращені системи для відстеження ситуації навколо танка, а також прилади нічного бачення.

Система навігації дозволяє обмінюватися даними в зашифрованому вигляді. А динамічний захист "Ніж" захищає танк від ударно-кумулятивних боєприпасів типу "ударне ядро".

[ + – ] Т-64БВ Фото: Укроборонпром

За даними "Укроборонпрому", завод виконав контракт раніше оголошених термінів і в умовах обмеженого фінансування.

Т-64БВ — модифікація радянського ОБТ Т-64. Є одним з основних танків в українських Збройних силах. На озброєнні перебуває понад 600 таких танків різних модифікацій. Проводилися вони з 1984 по 1987 роки. З 2017 року Харківський бронетанковий завод модифікував зразок озброєння, оснастивши його більш сучасними технологіями.

Нагадаємо, що 24 лютого Київський бронетанковий передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-72.

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