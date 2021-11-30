Потужніше та сучасніше: в Україні модернізували командирський танк Т-64 (відео)

Поліпшення торкнулися багатьох елементів бронетехніки. Наприклад, супутникової навігації, заміни освітлювальних приладів, а також тепловізор для спостереження задньої півсфери.

Харківський бронетанковий завод уперше провів глибоку модернізацію командирського танка Т-64БВК, який отримав нове обладнання та озброєння. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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Повідомляється, що підприємство завершило заводські випробування. Модернізація торкнулася багатьох аспектів бронетехніки:

встановлена тепловізійна система спостереження задньої півсфери;

встановлена супутникова навігація;

поставили потужніший кулемет НСВТ калібром 12,7 мм;

заміна приладів освітлення, радіостанції;

фільтр грубої очистки паливної системи;

Крім цього, заявляється про встановлення нової камери спостереження для командира танка, яка здатна виявляти цілі на дистанції до 2 км. Було посилено захист паливних баків, дзеркал заднього виду, екранів, а також кулемета.

Фото: Укроборонпром

"Наше головне завдання — забезпечувати українських армійців надійною та оновленою бойовою технікою, яка відповідає умовам ведення сучасного бою", — зазначає директор підприємства Герман Сметанін.

Фото: Укроборонпром

За словами Сметаніна, модернізація командирського танка є вкрай відповідальним завданням. Потрібно було не тільки покращити характеристики танка, а й створити такі умови, щоб екіпаж міг виконувати завдання у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Нагадаємо, у березні 2021 року Харківський бронетанковий передав ЗСУ партію модернізованих Т-64. Також повідомлялося, що Міноборони замовило 12 танків за перспективним проєктом "Кедр" для ЗСУ. Танки повинні одержати нові приціли, зв'язок, навігацію та низку інших покращень.