Потужніше та сучасніше: в Україні модернізували командирський танк Т-64 (відео)
Поліпшення торкнулися багатьох елементів бронетехніки. Наприклад, супутникової навігації, заміни освітлювальних приладів, а також тепловізор для спостереження задньої півсфери.
Харківський бронетанковий завод уперше провів глибоку модернізацію командирського танка Т-64БВК, який отримав нове обладнання та озброєння. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Повідомляється, що підприємство завершило заводські випробування. Модернізація торкнулася багатьох аспектів бронетехніки:
- встановлена тепловізійна система спостереження задньої півсфери;
- встановлена супутникова навігація;
- поставили потужніший кулемет НСВТ калібром 12,7 мм;
- заміна приладів освітлення, радіостанції;
- фільтр грубої очистки паливної системи;
Крім цього, заявляється про встановлення нової камери спостереження для командира танка, яка здатна виявляти цілі на дистанції до 2 км. Було посилено захист паливних баків, дзеркал заднього виду, екранів, а також кулемета.
"Наше головне завдання — забезпечувати українських армійців надійною та оновленою бойовою технікою, яка відповідає умовам ведення сучасного бою", — зазначає директор підприємства Герман Сметанін.
За словами Сметаніна, модернізація командирського танка є вкрай відповідальним завданням. Потрібно було не тільки покращити характеристики танка, а й створити такі умови, щоб екіпаж міг виконувати завдання у будь-який час доби та за будь-якої погоди.
Нагадаємо, у березні 2021 року Харківський бронетанковий передав ЗСУ партію модернізованих Т-64. Також повідомлялося, що Міноборони замовило 12 танків за перспективним проєктом "Кедр" для ЗСУ. Танки повинні одержати нові приціли, зв'язок, навігацію та низку інших покращень.