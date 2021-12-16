У танковому протистоянні українські Т-64 можуть виявитися кращими за Т-72 РФ, — Forbes (фото)

У виданні пишуть, що військові доктрини України та Росії не передбачають прямого зіткнення танків, але в разі повномасштабного вторгнення Кремля вони можуть відіграти вирішальну роль в атаці та обороні.

Російська армія зосередила близько 1200 танків біля українських кордонів для можливого вторгнення. Серед них Т-72 та Т-90. Україна у свою чергу має модернізовані Т-64, які можуть виявитися не гіршими за російські танки. Про це пише Forbes.

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Ймовірно, майбутня війна може стати випробуванням для українських Т-64БВ та російських Т-72. Як стверджує автор, Т-64 це більш технологічно просунутий танк, ніж Т-72. Радянський Союз волів відправляти на експорт простіші Т-55 і Т-72, а Т-64 ніколи на експорт не постачався.

[ + – ] Партія модернізованих Т-64БВ для ЗСУ Фото: Укроборонпром

Після розвалу СРСР Україна обрала своїм основним бойовим танком Т-64 та його модифікації "Булат", БВ і Т-80. А Росія, яка мала тисячі таких танків, зупинилася на Т-72 та модифікаціях, зокрема Т-90.

[ + – ] Російський Т-72Б3 Фото: Военное обозрение

З початку російської агресії було знищено або пошкоджено 440 танків. Більшість втрат припадає на артилерію та мінометний вогонь. З 2017 року Київ почав модернізувати Т-64БВ, встановлюючи на них покращені прилади нічного бачення, супутникову систему навігації, нову радіостанцію та кращий динамічний захист. Їх виробляють у Харкові та Львові.

Наразі в Україні 410 старих Т-64БВ, 210 Т-64БВ зразка 2017 року, 100 Т-64 "Булат" та близько 130 Т-72. Ще близько тисячі танків перебуває на зберіганні.

Проте, як пише оглядач, російські танки можуть не зіткнутися з українськими в боях. У російській та українській доктрині танки рідко борються проти танків. Якщо Кремль вторгнеться в Україну, перевівши війну в активну фазу, танки все ж таки мають шанс на пряме зіткнення, відіграючи ключову роль у нападі та обороні.

"У цьому контексті залишається відкритим питання, наскільки добре київські Т-64 можуть працювати в ширшому масштабі, в умовах сильного стресу — і, відповідно, як вони можуть вижити в тотальній війні зі значно більшою російською армією з її власними силами. Можливо, менш складні, але набагато більш численні танки", — резюмують журналісти.

Нагадаємо, Міноборони замовило 12 танків для ЗСУ за перспективним проєктом "Кедр". Також повідомлялося, що в Україні модернізували командирський танк Т-64БВК.