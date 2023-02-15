"Найти и уничтожить" в США испытали танк M1 Abrams с системой наведения на базе ИИ (фото)

Устройство под названием ATLAS способно сканировать окружающую среду и обнаруживать угрозы быстрее и качественнее человека за счет разнообразного набора датчиков. Кроме этого, командир машины получит рекомендацию, чем лучше поразить объект.

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В США провели испытания танка армии США M1 Abrams с экспериментальной системой распознавания целей на основе искусственного интеллекта, чтобы быстро находить и уничтожать цели. Об этом сообщает The War Zone.

Служба распространения визуальной информации Минобороны США опубликовало фотографии эксперементального танка в рамках мероприятия Project Convergence 2022. Фото необычного устройства показали только сейчас. Работы по созданию системы наведения с ИИ призваны протестировать технологию по повышению летальности танка.

На M1 Abrams установили компоненты Aided System (ATLAS) в виде квадратного сенсорного блока у основания башни. Чуть ниже блока заметно устройство, которое судя по всему, было смонтировано как часть системных имитаций тактического взаимодействия многофункциональной интегрированной лазерной системы I-MILES CVTESS. Говоря простыми словами, этот датчик используют для отслеживания попаданий лазерных лучшей в ходе имитации боевых действий. Это должно моделировать попадания и подсчитывать ущерб от них.

[ + – ] Устройство для моделирования боев на учениях

Также в передней части видны еще разные датчики, однако их функция остается неизвестной. В стандартных M1 Abrams таких устройств нет, пишет журналист.

[ + – ] Неизвестный датчик на M1 Abrams

Также в левой части танка в издании заметили большой черный ящик — это часть лазерной системы I-MILES, а справа от нее установлены кондиционеры для различных систем ATLAS.

[ + – ] Слева часть лазерной системы I-MILES, а справа кондиционеры для ATLAS

"ATLAS использует передовые технологии обнаружения и алгоритмы машинного обучения для автоматизации ручных задач во время пассивного захвата целей, позволяя экипажу захватывать три цели за время, которое требуется экипажу для захвата только одной", — отмечают разработчики.

Как работает искусственный интеллект на M1 Abrams?

Натан Страут из C4ISRNET говорит, что оптический датчик ATLAS прикреплен к устройству, передающее кадры с местности. Алгоритмы искусственного интеллекта обучены находить и классифицировать в окружающей среде объекты. После этого найденные угрозы отображаются на дисплее у командира танка. Также устройство рекомендует оружие и боеприпас, которым лучше всего поразить цели.

[ + – ] ATLAS призван помогать, а не заменять экипаж

По сути, программа направлена на ускорение распознавания целей, что облегчает работу для экипажа, связанную с поиском и определением врага. Отдельно подчеркивается — ATLAS не призван заменить танкистов. Основная задача ИИ — ускорение распознавания целей и увеличение шансов на поражение целей противника. Выбор целей с помощью искусственного интеллекта не только позволит экипажам танков быстрее устранять угрозы, но и может использоваться для обнаружения угроз, недоступных для обычного зрения людей.

Напомним, в феврале 2022 года США провели тесты танка M1 Abrams системой защиты от кибератак. За год до этого в США протестировали программируемый снаряд для M1 Abrams. Он может заменить сразу 4 других типа боеприпасов.