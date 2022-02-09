В США тестируют танки M1 Abrams с системой защиты от кибератак (фото)

Танки разрабатывались еще до появления киберугроз, поэтому сейчас они по сути набор компьютеров на колесах или гусеницах, уязвимые к киберугрозам, заявили официальные лица из армии.

Центр систем наземных транспортных средств армии США объявил об успешной демонстрации новой системы защиты для танков M1 Abrams от кибератак. Об этом сообщает The Drive.

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Большая часть американских танков была разработана и спроектирована задолго до появления современных кибергуроз. Их системы являются уязвимыми для кибернападений. Поэтому сейчас в США ведут работы над тем, чтобы обеспечить "кибер-живучесть" танков и усилить его защиту.

"Если подумать, транспортное средство сегодня — это просто набор компьютеров на колесах или гусеницах. В последних новостях сообщалось о бесчисленных случаях кибератак, когда либо информация, либо личные данные были украдены, и аналогичным образом атаки могут происходить на транспортное средство", — заявил замдиректора по киберинженерии наземных систем GVSC Джеффри Ячовски.

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Еще в сентябре 2021 года на полигоне Юма в США проходили учения Cyber Cyclone, на которых был продемонстрирован танк M1A2 с системой против кибератак 1553 Bus Defender. Разработка предназначена для обнаружения и предотвращения кибер вторжений. Атака на танк может быть направлена специальную подсистему, связывающую передачу данных между другими объектами: БПЛА, системами связи, спутниками и ряд других.

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Для демонстрации работы Bus Defender были смоделированы кибератаки. После активации системы танк успешно от них отбивался, сохраняя работоспособность всех систем. Также сохранялась и связь танка с другими объектами.

Необходимость защиты транспортных средств от кибератак, как пишут в издании, стали еще более актуальными после начала вторжения РФ в Украину. За эти годы были осуществлены ряд кибератак, в частности, в 2019 году военные радиостанции, сделанные в РФ, подверглись атаке неустановленным вирусом.

"В случае будущего конфликта между равными государствами кибервойна, несомненно, сыграет заметную роль, учитывая уровень зависимости от сетевых информационных систем и обмена данными в вооруженных силах мира", — подытожили журналисты.

Напомним, по данным аналитиков Elliptic Intel, криптовалюта стала на передовую борьбы Украины с Россией.

Сообщалось, что в Украине прошли испытания модернизированного Т-64БВ образца 2022 года.