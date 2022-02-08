В Украине испытали модернизированный танк Т-64БВ образца 2022 года (фото)

Теперь танк имеет новые современные радиостанции, которые соответствуют стандартам НАТО.

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", который входит в концерн "Укроборонпром" испытал самую новую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года. Специалисты завода оснастили бронированную машину новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, а также противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Эта модель танка является основной в вооруженных силах Украины. Об этом сообщили на сайте Харьковского бронетанкового завода.

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Кроме того, в танке Т-64БВ была усовершенствованная топливная система боевой машины и установлена ​​дополнительная бронированная защита топливных баков. Модернизация была осуществлена по заказу Министерства обороны Украины.

Также теперь у танка стоят современные радиостанции, они пришли на замену старым советским и теперь соответствуют стандартам НАТО.

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО", — заявил директор завода Герман Сметанин.

Т-64БВ является основной машиной в вооруженных силах Украины. Он предназначен для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и противников.

Напомним, в Украине завершили огневые испытания САУ "Богдану". В ходе испытаний было совершено 450 выстрелов из самоходной артиллерийской установки на дальность 42 км. Ранее считалось, что "Богдана" максимальная дальность стрельбы в установке составляет 40 км. Успешное испытание даст возможность принять "Богдану" на вооружение украинской армии уже в этом году.

Ранее в Украине стартовали испытания серийной версии комплекса "Нептун". Во время испытаний была проверена работа гидравлики установки, а также работа ее аутригеров в условиях зимнего поля. Ракетный комплекс поступит на вооружение военно-морских сил в I квартале 2022 года. В нем будет 6 пусковых машин с 72 ракетами.