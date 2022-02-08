В Україні випробували модернізований танк Т-64БВ зразка 2022 року (фото)

Тепер танк має нові сучасні радіостанції, які відповідають стандартам НАТО.

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", що входить до концерну "Укроборонпром", випробувало найновішу модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року. Фахівці заводу оснастили броньовану машину новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, а також протикумулятивними кормовими ґратчастими екранами та гумовими щитками на вежі. Ця модель танка — основна в Збройних силах України. Про це повідомили на сайті Харківського бронетанкового заводу.

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Крім того, в танку Т-64БВ вдосконалили паливну систему бойової машини та встановили додатковий броньований захист паливних баків. Модернізували на замовлення Міністерства оборони України.

Також у танку стоять сучасні радіостанції, вони прийшли на заміну старим радянським та тепер відповідають стандартам НАТО.

"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції замість старих радянських. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв'язку, що повністю відповідають стандартам НАТО", — заявив директор заводу Герман Сметанін.

Т-64БВ є основною машиною в Збройних силах України. Він призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки та супротивників.

Нагадаємо, в Україні завершили вогневі випробування САУ "Богдану". Випробовуючи її, вистрілили 450 раз із самохідної артилерійської установки на дальність 42 км. Раніше вважали, що максимальна дальність стрільби в установці становить 40 км. Успішне випробування дозволить озброїти "Богданою" українську армію вже цього року.

Раніше в Україні стартували випробування серійної версії комплексу "Нептун". Під час випробувань перевірили роботу гідравліки установки, а також роботу її аутригерів в умовах зимового поля. Ракетний комплекс надійде на озброєння військово-морських сил в І кварталі 2022 року. У ньому буде 6 пускових машин із 72 ракетами.