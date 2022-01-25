В Україні стартували ходові випробування серійної версії комплексу "Нептун" (відео)

Перший дивізіон ракетного комплексу надійде на озброєння Військово-морських сил у І кварталі 2022 року. У ньому буде 6 пускових машин із 72 ракетами.

Державне Київське конструкторське бюро "Промінь" та компанія "УкрІннМаш" розпочали серію ходових випробувань пускової установки берегового ракетного комплексу "Нептун". Про це повідомляє Defense Express.

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Ракетний комплекс перевели на чеське шасі компанії Tatra — T 815 8x8. Ходові випробування відбуваються у зимових умовах. Піддають випробуванням всі системи установки УСПУ-360. Під час тестів була перевірена робота гідравліки установки та робота її аутригерів у зимових польових умовах.

[ + – ] Відео ходових випробувань

Компанія "УкрІннМаш" відповідальна за переведення всіх машин "Нептуна" з шасі виробництва КрАЗ на чеську Tatra. У першому кварталі 2022 року очікується постачання першого дивізіону до Військово-морських сил України.

З чого складається дивізіон РК "Нептун":

Один дивізіон ракетного комплексу складається із 19 спецмашин. У його складі знаходиться 72 крилаті ракети Р-360.

6 пускових установок

6 транспортно-зарядних машин

6 транспортних машин

1 рухомий командний пункт РКП-360

[ + – ] Характеристики ракети Р-360 Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, командувач ВМС Олексій Неїжпапа анонсував у ВМС України появу нового роду військ із "Нептунами" на озброєнні. Перший дивізіон заступить на бойове чергування до початку ІІ кварталу 2022 року.

Раніше курсанти Військово-морського інституту почали освоювати ракетний комплекс "Нептун". Незабаром Міноброони замовить виробництво другого дивізіону "Нептуна" КБ "Промінь".