У Військово-морських силах з'явиться новий рід військ із "Нептунами" на озброєнні

За словами командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи, перший дивізіон ракетних комплексів надійде на бойове чергування до початку II кварталу 2022 року.

У Військово-морських силах України створять новий вид військ – берегові ракетні війська. Про це повідомив командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє АрміяInform.

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Як заявив Неїжпапа, Військово-морські сили сформують новий вид військ до 2026 року. Вони будуть складатися з трьох дивізіонів ракетного комплексу "Нептун". Очікується, що до початку другого кварталу 2022 року в ВМС повністю сформують перший дивізіон. Після отримання "Нептунів" вони одразу стануть на бойове чергування.

Один дивізіон складається з:

мобільного командного пункту

6 пускових установок УСПУ-360

6 транспортно-зарядних машин ТЗМ-360

6 транспортних машин ТМ-360

Один дивізіон має на озброєнні 72 крилаті ракети, пуски яких можуть відбуватися з інтервалом 3-5 секунд.

Також командувач ВМСУ заявив, що флот отримає ескадрилью безпілотників Bayraktar, які нині перебувають на бойовому чергуванні. Планується збудувати дві військово-морські бази в Очакові та Бердянську. Остання стане основною базою флоту на Азовському морі.

Наприкінці 2022 року ВМС отримають перший із двох протимінних кораблів класу Sandown. Для флоту збудують 8 ракетних катерів з крилатими ракетами на озброєнні.

Нагадаємо, курсанти Військово-морського інституту почали освоювати ракетний комплекс "Нептун". Незабаром Міноборони замовить виробництво другого дивізіону "Нептуна" КБ "Промінь".