В Военно-морских силах появится новый род войск с "Нептунами" на вооружении
По словам командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы, первый дивизион ракетных комплексов поступит на боевое дежурство до начала II квартала 2022 года.
В Военно-морских силах Украины создадут новый вид войск — береговые ракетные войска. Об этом сообщил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает АрміяInform.
Как заявил Неижпапа, Военно-морские силы сформируют новый вид войск к 2026 году. Они будут состоять из трех дивизионов ракетного комплекса "Нептун". Ожидается, что до начала второго квартала 2022 года в ВМС полностью сформируют первый дивизион. После получения "Нептунов" они сразу же станут на боевое дежурство.
Один дивизион состоит из:
- мобильного командного пункта
- 6 пусковых установок УСПУ-360
- 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360
- 6 транспортных машин ТМ-360
Один дивизион имеет на вооружении 72 крылатые ракеты, пуски которых могут происходить с интервалом 3-5 секунд.
Также командующий ВМСУ заявил, что флот получит эскадрилью беспилотников Bayraktar, которые ныне находятся на боевом дежурстве. Планируется построить две военно-морские базы в Очакове и Бердянске. Последняя станет основной базой для флота на Азовском море.
В конце 2022 года ВМС получат первый из двух противоминных кораблей класса Sandown. Для флота построят 8 ракетных катеров с крылатыми ракетами на вооружении.
Напомним, курсанты Военно-морского института начали осваивать ракетный комплекс "Нептун". В скором времени Миноброоны закажет производство второго дивизиона "Нептуна" КБ "Луч".