Минобороны закажет второй дивизион ракетного комплекса "Нептун" (видео)

В начале следующего года Военно-морские силы получат первый дивизион, производство которого завершается.

Министерство обороны Украины до конца нынешнего года планирует подписать контракт с ГККБ "Луч" на поставку второго дивизиона противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщил гендиректор и генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев в программе Security talksa с Валентином Бадраком.

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По словам главы КБ, в ведомстве уже принято соответсвующее решение, теперь вопрос заключается в том, когда предприятие получит средства на производство. Мощностей предприятий, которые производят ракетный комплекс, хватит для того, чтобы производить 3 дивизиона в год. Это 57 машин, из которых 18 пусковых установок, а также 216 ракет.

[ + – ] Характеристики ракеты "Нептун" Фото: Укроборонпром

"Все зависит от денег. Если даже мы не получим (средства) в этом году, то получим в начале следующего. Но договор должен быть заключен в этом году", — рассказал Коростелев.

Также он рассказал о ходе строительства первого дивизиона. Вооруженные силы получат готовы первый комплекс в начале следующего года. Производят ракетный комплекс в кооперации около 15 производителей. Это должно позволить выполнять заказы как для ВСУ, так и для иностранного заказчика.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Напомним, в СМИ сообщалось, что КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км. Он на 70% унифицирован с "Нептуном".

Фокус сообщал, что курсанты ВМСУ начали осваивать ракетный комплекс "Нептун" в рамках курса лидерства.