Минобороны закажет второй дивизион ракетного комплекса "Нептун" (видео)
В начале следующего года Военно-морские силы получат первый дивизион, производство которого завершается.
Министерство обороны Украины до конца нынешнего года планирует подписать контракт с ГККБ "Луч" на поставку второго дивизиона противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщил гендиректор и генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев в программе Security talksa с Валентином Бадраком.
По словам главы КБ, в ведомстве уже принято соответсвующее решение, теперь вопрос заключается в том, когда предприятие получит средства на производство. Мощностей предприятий, которые производят ракетный комплекс, хватит для того, чтобы производить 3 дивизиона в год. Это 57 машин, из которых 18 пусковых установок, а также 216 ракет.
"Все зависит от денег. Если даже мы не получим (средства) в этом году, то получим в начале следующего. Но договор должен быть заключен в этом году", — рассказал Коростелев.
Также он рассказал о ходе строительства первого дивизиона. Вооруженные силы получат готовы первый комплекс в начале следующего года. Производят ракетный комплекс в кооперации около 15 производителей. Это должно позволить выполнять заказы как для ВСУ, так и для иностранного заказчика.
Напомним, в СМИ сообщалось, что КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км. Он на 70% унифицирован с "Нептуном".
Фокус сообщал, что курсанты ВМСУ начали осваивать ракетный комплекс "Нептун" в рамках курса лидерства.