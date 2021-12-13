Міноборони замовить другий дивізіон ракетного комплексу "Нептун" (відео)
На початку наступного року Військово-морські сили матимуть перший дивізіон, виробництво якого завершується.
Міністерство оборони України до кінця нинішнього року планує підписати контракт із ДККБ "Луч" на постачання другого дивізіону протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Про це повідомив гендиректор і генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов у програмі Security talksa з Валентином Бадраком.
За словами голови КБ, у відомстві вже ухвалено відповідне рішення, тепер питання полягає в тому, коли підприємство отримає кошти на виробництво. Потужностей підприємств, що виробляють ракетний комплекс, вистачить для того, щоб виробляти 3 дивізіони на рік. Це 57 машин, із яких 18 пускових установок, а також 216 ракет.
"Усе залежить від грошей. Якщо навіть ми не отримаємо (кошти) цього року, то отримаємо на початку наступного. Але договір має бути укладено цього року", — розповів Коростельов.
Також він розповів про перебіг будівництва першого дивізіону. Збройні сили отримають готовий перший комплекс на початку наступного року. Виробляють ракетний комплекс у кооперації близько 15 виробників. Це має дозволити виконувати замовлення як для ЗСУ, так і для іноземного замовника.
Нагадаємо, у ЗМІ повідомлялося, що КБ "Луч" розробило новий ЗРК СД-300 із дальністю ураження понад 100 км. Він на 70% уніфікований із "Нептуном".
Фокус повідомляв, що курсанти ВМСУ почали освоювати ракетний комплекс "Нептун" у межах курсу лідерства.