Міноборони замовить другий дивізіон ракетного комплексу "Нептун" (відео)

На початку наступного року Військово-морські сили матимуть перший дивізіон, виробництво якого завершується.

Міністерство оборони України до кінця нинішнього року планує підписати контракт із ДККБ "Луч" на постачання другого дивізіону протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Про це повідомив гендиректор і генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов у програмі Security talksa з Валентином Бадраком.

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За словами голови КБ, у відомстві вже ухвалено відповідне рішення, тепер питання полягає в тому, коли підприємство отримає кошти на виробництво. Потужностей підприємств, що виробляють ракетний комплекс, вистачить для того, щоб виробляти 3 дивізіони на рік. Це 57 машин, із яких 18 пускових установок, а також 216 ракет.

[ + – ] Характеристики ракети "Нептун" Фото: Укроборонпром

"Усе залежить від грошей. Якщо навіть ми не отримаємо (кошти) цього року, то отримаємо на початку наступного. Але договір має бути укладено цього року", — розповів Коростельов.

Також він розповів про перебіг будівництва першого дивізіону. Збройні сили отримають готовий перший комплекс на початку наступного року. Виробляють ракетний комплекс у кооперації близько 15 виробників. Це має дозволити виконувати замовлення як для ЗСУ, так і для іноземного замовника.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, у ЗМІ повідомлялося, що КБ "Луч" розробило новий ЗРК СД-300 із дальністю ураження понад 100 км. Він на 70% уніфікований із "Нептуном".

Фокус повідомляв, що курсанти ВМСУ почали освоювати ракетний комплекс "Нептун" у межах курсу лідерства.