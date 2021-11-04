В Україні курсанти почали освоювати ракетний комплекс "Нептун" (фото)

Курсанти провели розгортання комплексу, привели його до бойового стану, а також провели умовні пуски з морських цілей.

Курсанти Інституту Військово-Морських сил проходять курс лідерства, у межах якого їх навчають володіння береговим ракетним комплексом 360 МЦ "Нептун". Про це повідомляють у пресслужбі ВНЗ.

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У межах проходження курсу лідерства серед курсантів 5 курсу було проведено практичне заняття з експлуатації та будови БРК "Нептун". Повідомляють, що під час занять курсанти виконали низку завдань.

Фото: Институт ВМС

"На занятті було чітко виконано низку завдань, а саме розгортання комплексу, приведення його в бойовий стан, підготовка до використання за призначенням, проведення пусків із морських цілей умовно", — зазначається в публікації.

Зазначимо, що наприкінці жовтня "Укроборонпром" заявив про успішне завершення заводських випробувань частини комплексу "Нептун" — радіолокаційного комплексу "Мінерал-У".

[ + – ] Нептун на репетиції параду до Дня незалежності України Фото: Defense Express

Нептун — береговий мобільний протикорабельний ракетний комплекс. Його розробили у 2018 році силами КБ "Промінь" у кооперації з багатьма іншими українськими підприємствами. Калібр ракет, що запускаються, коливається від 340 мм до 420 мм, залежно від ракети. Вага бойової частини – 150 кг. Дальність стрільби від 7 до 280 км.

Нагадаємо, РК "Нептун" можуть покращити, щоб він міг працювати і з наземних цілей, а не лише з морських.

Також "Нептун" уперше проїхав Хрещатиком під час параду до Дня незалежності України.