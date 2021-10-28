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Виявляє цілі на відстані 600 км: комплекс "Мінерал-У" пройшов заводські випробування (фото)

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мінерал пройшов випробування
Фото: Укроборонпром

Радіолокаційний комплекс здатний працювати у парі з ракетним комплексом "Нептун". Заводські випробування підтвердили заявлені характеристики Мінералу-У.

Мобільний багатофункціональний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У" пройшов заводські випробування. Комплекс здатний виявляти цілі на дистанції до 500-600 км. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Мінерал-У" виявляє та класифікує надводні об'єкти на дистанції до 500-600 км через пасивний канал, а дорозвідку території можна проводити, застосовуючи активний канал.

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"Мінерал-У" розроблено ДП "Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-радіолокація"
Фото: Укроборонпром

Повідомляється, що на першому етапі випробувань було перевірено технічні параметри кожної частини окремо:

  • потужність передавача
  • чутливість приймача
  • час затримки
  • технічні властивості інших деталей

Під час другого етапу випробувань РЛК встановили на шасі, після чого випробували роботу в цілому. Розробники перевіряли дальність виявлення цілей, роботу в широкому спектрі частотних діапазонів, мобільність комплексу. За підсумками випробувань "Мінерал-У" було визнано таким, що відповідає заявленим характеристикам.

мінерал пройшов випробування
Фото: Укроборонпром

Тепер на комплекс чекають державні випробування. Як пишуть у пресслужбі, основне призначення "Мінерал-У" — робота разом із береговим ракетним комплексом "Нептун".

нептун
Пускова установка БРК "Нептун"
Фото: Defense Express

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що розробка РЛК "Мінерал-У" завершується. Система змінила шасі з "КрАЗ" на Tatra через банкрутство Кременчуцької компанії.

Також повідомлялося, що РК "Нептун" можуть покращити, щоб він міг працювати і з наземних цілей, а не лише з морських.