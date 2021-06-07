В Україні завершують розробку радіолокаційної системи "Мінерал-У" (фото)

Новинка здатна визначати надводні цілі на відстані до 600 км, і працювати в парі з протикорабельним комплексом "Нептун".

Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація" спільно з "СКТБ Корпорація" УкрІннМаш "завершують роботи над першими зразками нової РЛС "Мінерал-У". Про це повідомляє Defense Express.

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Розробка багатофункціонального радіолокаційного комплексу відбувається у межах державного замовлення. Система призначена для виявлення надводних цілей на відстані до 500-600 км. Крім виявлення цілей вона здатна видавати цілевказування засобів ураження, наприклад комплекс "Нептун".

Фото: Defense Express

Наразі розробка вже практично завершена. "Мінерал-У" має точну систему визначення опорного сигналу, високу дальність виявлення цілей і підвищену ймовірність класифікації цілей ворога.

Система змінила своє шасі з "КрАЗ" на Tatra 8х8 через процедури банкрутства Кременчуцької компанії. Повідомляється, що "КрАЗ" не поставили вчасно своє шасі КрАЗ-7634НЕ за формулою 8х8 і вантажопідйомністю до 27 тонн і двигуном на 460 кінських сил, що затягнуло час розробки. Чеська Tatra Trucks, за заявою розробників, відповідає стандартам НАТО. А роботи по установці "Мінералу-У" на нове шасі силами харківського "СКТБ Корпорація" УкрІннМаш "вже завершені.

[ + – ] Робота "Мінерал-У" в розгорнутому вигляді Фото: Defense Express

Очікується, що незабаром розробку передадуть військовим для проведення випробувань.

Нагадаємо, КБ "Південне" представило новий ЗРС "Кільчень". Система зможе виявляти цілі в радіусі до 400 км, а також одночасно вражати до 16 цілей.

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