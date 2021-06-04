НАДБАР — особый язык Армии обороны Израиля. Как построена коммуникация в боевой обстановке

На поле боя все решается за секунды и доли секунды. Чтобы сделать коммуникацию более эффективной, военные часто используют особый сленг или "боевой язык". О том, как передают сообщения бойцы Армии обороны Израиля, рассказал военный обозреватель Фокуса Игаль Левин.

"Боевой язык — любой специальный язык с ограниченным словарным составом, разработанный для отчетливого общения в бою. Обычно каждый правящий Дом имел свой, тайный для других, язык. Наиболее известный боевой язык — чакобса".

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Такое описание боевого языка есть в списке терминов вселенной Дюны — вымышленного мира, придуманного американским писателем Фрэнком Гербертом и описанного им в серии книг "Хроники Дюны", а впоследствии воссозданного в ряде экранизаций. Но как говорится: "сказка ложь, да в ней намек", вселенная Дюны во многом опирается на ближневосточные реалии, даже придуманные им фримены — это фактически наши реальные, земные бедуины. Но есть ли там, на ближнем востоке, и реальный боевой язык? Ответ положительный. Сегодня я ознакомлю вас с рядом слов боевого языка Армии обороны Израиля.

[ + – ] Битва за Арракис - эпизод из фильма "Дюна" режиссера Дэвида Линча (1994)

Небольшое пояснение. Боевой язык АОИ называется НАДБАР и это аббревиатура от "культура коммуникации по радио", он сформировался окончательно к 60-м годам прошлого века и фактически не менялся и по сей день. Он не призван полностью засекретить сообщение или коммуникацию между командирами и солдатами. Его первая цель, это создать единый и удобный, простой язык для максимально четкой и лаконичной передачи информации. Но при этом человек не посвященный все равно не так быстро поймет о чем речь — а это важно, ведь на поле боя порой все решают даже не секунды, а доли секунды.

НАДБАР построен на словах-ассоциациях. В списке ниже я представлю слово на иврите (его звучание), далее перевод и потом обозначение (какому армейскому понятию оно соответствует).

Начнем с должностей на языке НАДБАР

Вот некоторые (далеко не все) из них:

Кодкод — Вершина — Командир

Кодкодон — Вершинка — Командир, но не офицер

Барзелан — Железняк — Офицер

Торан — Дежурный — Офицер медицины

Маврег — Отвертка — Офицер тактических операций

Асис — Смачный — Офицер логистики

Каспит — Ртуть — Офицер связи

Ашнаб — Лазейка — Офицер отдела кадров

Парпар — Бабочка — Офицер разведки

Тальтан — Клевер — Офицер инженер

Меиль — Пальто — Офицер артиллерии

Лимон — Лимон — Офицер безопасности

Окец — Жало — Офицер религиозной службы

Олар — Складной нож — Начальник оперативного отдела

Хурша — Роща — Офицер электронной разведки

Шемеш — Солнце — Офицер военной полиции

Табак — Табак — Офицер химической защиты

Шаон — Часы — Старшина

Абус — Разжиревший — Офицер танкист

Декель — Пальма — Офицер снабженец

Мануль — Замок — Офицер оружейник

Солдаты\враги и рядовой состав вообще:

Гафрур — Спичка — Солдат

Хацаит — Юбка — Солдатка

Маврегон — Отверточка — Сержант тактических операций

Зарзир — Скворец — Ротный сержант

Аглон — Кучер — Водитель

Лев — Сердце — Парамедик

Медуяк — Точный — Снайпер

Хаци медуяк — Полуточный — Марксмен

Ацлан — Лентяй — Снайпер одиночка

Кафкаф — Тапок — Отряд быстрого реагирования

Перах — Цветок — Раненный

Ардуф — Олеандр — Погибший

Мелухлах — Грязный — Враг

Места, объекты, техника на языке НАДБАР:

Миклаот — Загон — Военная база

Моше — Моисей — Стрельбище

Барзелия — Склад железа — Офицерские казармы

Маврегия — Ящик инструментов — Оперативный штаб

Зарзирия — Скворечник — Ротный склад

Кавед — Тяжелый — Танк

Гальгалим — Колеса — Машина

Патиш — Молоток — Хаммер

Торания — Дежурная — Медпункт

Дардар — Чертополох — Вертолет

Дов — Медведь — Бульдозер

Дрор — Воробей — Боевой вертолет АОИ

Макель — Палка — Оружие

Хамим ве таим — Теплое и вкусное — Еда

Нозлим шкуфим — Прозрачная жидкость — Вода

Нозлим адумим — Красная жидкость — Горючее

Шахор — Черное — Дорога (асфальтированная)

Лаван — Белое — Дорога (не асфальтированная)

Телем — Колея — Частота

Сукариет — Конфеты — Боеприпасы

Тарнеголь — Петух — Упражнение

Мехуар\Яфейфия — Урод\Красавица — Разные виды БТРов АОИ

Меры измерения на языке НАДБАР:

Ктантана — Кроха — Секунда

Ктана — Малая — Минута

Агула — Круглая — Час

Кацар — Короткий — Метр

Это далеко не весь боевой язык АОИ, но уже из этого примера ясно, что именно он из себя представляет. Он построен так, что уже на протяжении месячного курса молодого бойца солдат должен начать понимать, что ему говорят, а через пару месяцев - и сам научится бегло на нем говорить. Так как армия Израиля — это массовая милиционная армия, то простота и ассоциативность очень важны. Например, офицер — "железняк", потому что у офицера железные знаки различия на погонах, а разведчик — "бабочка", так как он "порхает" от куста к кусту на поле боя. Остальные слова в том же духе. Отряд быстрого реагирования — "тапок", потому что "кафкаф" это не только обувь, но и аббревиатура от "отряд готовности", однако солдат понимает, что такой отряд так быстро "подрывается", что выбегает фактически в "тапках".

Давайте попробуем поговорить на этом языке? Например:

"Вершина докладывает, что бабочка и смачный уже у Моисея. Передайте лентяю, что цветов петуха больше нет, пусть оставят палки в начале петуха. Через круглый тапки будут с молотком, отвертка с тяжелыми, следите за воробьями на этом петухе. На черном пару уродов и десять красавиц, у нас олеандр и три цветка. Один из цветков разжиревший. Отзовите молоток и медведя. Срочно передать ящику инструментов".

Даже если враг перехватит эти указания, очевидно, что такая белиберда вряд ли будет понятна на поле боя, где все решается за секунды и доли секунды. Более того, надо учитывать, что арабы, как правило, не знают иврита, так что гипотетический сирийский, египетский, ливанский или иранский (да, это персы, не арабы) солдат или офицер ничего не поймет из перехваченного сообщения.