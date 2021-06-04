НАДБАР — особлива мова Армії оборони Ізраїлю. Як побудована комунікація в бойовій обстановці

На полі бою все вирішується за секунди і частки секунди. Щоб зробити комунікацію більш ефективною, військові часто використовують особливий сленг або "бойову мову". Про те, як передають повідомлення бійці Армії оборони Ізраїлю, розповів військовий оглядач Фокуса Ігаль Левін.

"Бойова мова — будь-яка спеціальна мова з обмеженим словниковим складом, розроблена для чіткого спілкування в бою. Зазвичай кожен урядущий Будинок мав свою, таємну для інших, мову. Найбільш відома бойова мова — чакобса".

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Такий опис бойової мови є в списку термінів всесвіту Дюни — уявного світу, вигаданого американським письменником Френком Гербертом та описаного ним у серії книг "Хроніки Дюни", а згодом відтвореного в низці екранізацій. Але як кажуть: "казка брехня, та в ній натяк", всесвіт Дюни багато в чому спирається на близькосхідні реалії, навіть вигадані ним фримени — це фактично наші реальні, земні бедуїни. Але чи є там, на Близькому Сході, й реальна бойова мова? Відповідь ствердна. Сьогодні я познайомлю вас із низкою слів бойової мови Армії оборони Ізраїлю.

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Невелике пояснення. Бойова мова АОІ називається НАДБАР і це абревіатура від "культура комунікації по радіо", вона сформувалася остаточно до 60-х років минулого століття і практично не змінювалася і до цього дня. Вона не покликана повністю засекретити повідомлення або комунікацію між командирами і солдатами. Її перша мета, це створити єдину та зручну, просту мову для максимально чіткого та лаконічного передавання інформації. Але при цьому людина не "посвячена" все одно не так швидко зрозуміє про що йдеться — а це важливо, адже на полі бою часом все вирішують навіть не секунди, а частки секунди.

НАДБАР побудована на словах-асоціаціях. У списку нижче я представлю слово на івриті (його звучання), далі переклад і потім позначення (якому армійському поняттю воно відповідає).

Почнемо з посад мовою НАДБАР

Ось деякі (далеко не всі) з них:

Кодкод — Вершина — Командир

Кодкодон — Вершинка — Командир, але не офіцер

Барзелан — Железняк — Офіцер

Торан — Черговий — Офіцер медицини

Маврег — Викрутка — Офіцер тактичних операцій

Асіс — Смачний — Офіцер логістики

Каспіт — Ртуть — Офіцер зв'язку

Ашнаб — Лазівка — Офіцер відділу кадрів

Парпара — Метелик — Офіцер розвідки

Тальтан — Конюшина — Офіцер інженер

Меіл — Пальто — Офіцер артилерії

Лимон — Лимон — Офіцер безпеки

Окец — Жало — Офіцер релігійної служби

Олар — Складаний ніж — Начальник оперативного відділу

Хурша — Роща — Офіцер електронної розвідки

Шемеш — Сонце — Офіцер військової поліції

Тютюн — Тютюн — Офіцер хімічного захисту

Шаон — Годинник — Старшина

Абус — Розжирілий — Офіцер танкіст

Декель — Пальма — Офіцер постачальник

Манула — Замок — Офіцер зброяр

Солдати / вороги і рядовий склад взагалі:

Гафрур — Сірник — Солдат

Хацаіт — Спідниця — Солдатка

Маврегон — Викруточка — Сержант тактичних операцій

Зарзір — Шпак — Ротний сержант

Аглона — Кучер — Водій

Лев — Серце — Парамедик

Медуяк — Точний — Снайпер

Хаці медуяк — Напівточний — Марксмен

Ацлан — Ледар — Снайпер одинак

Кафкаф — Капець — Загін швидкого реагування

Перах — Квітка — Поранений

Ардуф — Олеандр — Загиблий

Мелухлах — Брудний — Ворог

Місця, об'єкти, техніка мовою НАДБАР:

Міклаот — Загін — Військова база

Моше — Мойсей — Стрільбище

Барзель — Склад заліза — Офіцерські казарми

Маврегія — Ящик інструментів — Оперативний штаб

Зарзірія — Шпаківня — Ротний склад

Кавед — Важкий — Танк

Гальгалім — Колеса — Машина

Патіш — Молоток — Хаммер

Тораном — Чергова — Медпункт

Дардарі — Чортополох — Вертоліт

Дов — Ведмідь — Бульдозер

Дрор — Горобець — Бойовий вертоліт АОІ

Макела — Палка — Зброя

Хамім ве таїмо — Тепле і смачне — Їжа

Нозлім шкуфім — Прозора рідина — Вода

Нозлім адумім — Червона рідина — Пальне

Шахор — Чорне — Дорога (асфальтована)

Лаван — Біле — Дорога (не асфальтована)

Телем — Колія — Частота

Сукаріет — Цукерки — Боєприпаси

Тарнеголь — Півень — Вправа

Мехуар / Яфейфія — Потвора / Красуня — Різні види БТРів АОІ

Міри вимірювання мовою НАДБАР:

Ктантана — Крихітка — Секунда

Ктана — Мала — Хвилина

Агуле — Кругла — Година

Кацаров — Короткий — Метр

Це далеко не вся бойова мова АОІ, але вже з цього прикладу зрозуміло, що саме вона собою являє. Вона побудована так, що вже протягом місячного курсу молодого бійця солдат повинен почати розуміти, що йому кажуть, а через кілька місяців — і сам навчиться побіжно нею говорити. Оскільки армія Ізраїлю — це масова міліційна армія, то простота й асоціативність дуже важливі. Наприклад, офіцер — "залізняк", тому що в офіцера залізні знаки відмінності на погонах, а розвідник — "метелик", бо він "пурхає" від куща до куща на полі бою. Решта слів у тому ж дусі. Загін швидкого реагування — "капець", тому що "кафкаф" це не тільки взуття, а й абревіатура від "загін готовності", проте солдат розуміє, що такий загін так швидко "підривається", що вибігає фактично в "капцях".

Давайте спробуємо поговорити цією мовою? Наприклад:

"Вершина доповідає, що метелик і смачний вже біля Мойсея. Передайте ледареві, що квітів півня більше немає, хай залишать палиці на початку півня. Через круглий капці будуть з молотком, викрутка з важкими, стежте за горобцями на цьому півні. На чорному кілька потвор і десять красунь, у нас олеандр і три квітки. Одна із квіток розжиріла. Відкличте молоток і ведмедя. Терміново передати скриньки інструментів".

Навіть якщо ворог перехопить ці вказівки, очевидно, що така нісенітниця навряд чи буде зрозуміла на полі бою, де все вирішується за секунди і частки секунди. Більш того, треба враховувати, що араби, як правило, не знають івриту, тож гіпотетичний сирійський, єгипетський, ліванський або іранський (так, це перси, які не араби) солдат або офіцер нічого не зрозуміє з перехопленого повідомлення.