Нардеп Гончаренко опроверг достижения Укрнафты, озвученные Президентом

Под видом "успеха" Укрнафты демонстрируются фактически результаты работы двух предприятий (Укрнафта и Укртатнафта) под управлением Корецкого, который в пользу одной компании каннибализует и доводит до банкротства другую.

Нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на финансовые документы о деятельности Укрнафты заявил, что заявления Зеленского относительно огромного успеха национализированной Укрнафты при новом государственном менеджменте на самом деле похож на огромный распил денег новыми руководителями предприятия, пишет Телеграф.

По мнению депутата, результаты, которые представляются как достижения, являются манипуляцией, базирующейся на перераспределении ресурсов между Укрнафтой и Укртатнафтой, которыми руководит один человек Сергей Корецкий.

Гончаренко обращает внимание на то, что рост дохода Укрнафты в 2023 году более чем на 100% (до 95,1 млрд грн) сопровождается снижением доходов Укртатнафты. Если в 2021 году ее чистый доход составлял 51 млрд. грн., то в 2023 году он существенно упал, и, по словам нардепа, именно это перераспределение позволило создать иллюзию успеха Укрнафты.

Существенное влияние на доходы Укрнафты, по данным Гончаренко, оказала реализация природного газа, добытого еще в 2007-2013 годах, полученного Укрнафтой от Укртрансгаза в марте 2022 года в результате многолетних судебных баталий с Укртрансгазом и НАК "Нафтогаз Украины". Гончаренко рассказал, что себестоимость этого ресурса составляла около 600 млн грн, тогда как продажи по современным ценам принесли компании более 10 млрд грн. Депутат задает вопрос о том, можно ли это считать эффективным управлением, если речь идет об использовании устаревших активов.

"Хотя, на самом деле, прибыль могла быть значительно больше, если бы, например, Корецкий решился реализовать также другие активы Укрнафты (скважины, спецразрешения, инфраструктурные объекты), но можно ли в таком случае это считать "управленческим" успехом. Напомню, государство отчуждало акции ПАО "Укрнафта" более чем у 12 000 акционеров для обеспечения Министерства обороны нефтепродуктами в условиях войны с РФ. Как продажа активов, приобретенных Укрнафтой в "доКорецком" периоде отвечает этой цели?" — задается вопросом Гончаренко.

Также нардеп обратил внимание на контракт Укрнафты с НАК "Нафтогаз Украины", который обеспечил компании около 1,5 млрд грн сверхприбылей при "нерыночных условиях". В то время Нафтогаз, владея большинством акций Укрнафты, даже не подал судебный иск о пересмотре условий договора.

По заявлениям Корецкого об уплате Укрнафтой в государственный бюджет 78 млрд грн налогов за два года, депутат отмечает, что аудит подтвердил значительно более низкие суммы. В частности, в 2023 году было уплачено всего 25,8 млрд грн без учета дивидендов. Гончаренко предполагает, что в отчет могли быть включены результаты предыдущих лет или даже платежи от имени "Укртатнафты".

"Не являемся ли мы свидетелями банального "распила" активов ради целей пиара отдельно взятого "комбинатора" от власти, при банальном ограблении акционеров, которым государство обязалось вернуть акции после окончания войны?!", — спрашивает Гончаренко, подчеркивая, что за таких условий, каждый предприниматель в нашей стране был бы способен демонстрировать чудеса "успеваемости".