Нардеп Гончаренко спростував здобутки Укрнафти, озвучені Президентом

Під виглядом "успіху" Укрнафти демонструються фактично результати роботи двох підприємств (Укрнафта і Укртатнафта) під управлінням Корецького, який на користь одної компанії канібалізує и доводить до банкрутства іншу.

Нардеп Олексій Гончаренко із посиланням на фінансові документі щодо діяльності Укрнафти заявив, що заяви Зеленського стосовно величезного успіху націоналізованої Укрнафти при новому державному менеджменті насправді схожий на величезний розпил грошей новими очільниками підприємства, пише Телеграф.

На думку депутата, результати, які подаються як досягнення, є маніпуляцією, що базується на перерозподілі ресурсів між Укрнафтою та Укртатнафтою, якими керує одна людина — Сергій Корецький.

Гончаренко звертає увагу на те, що зростання доходу Укрнафти у 2023 році на понад 100% (до 95,1 млрд грн) супроводжується зниженням доходів Укртатнафти. Якщо у 2021 році її чистий дохід складав 51 млрд грн, то у 2023 році він суттєво впав, і, за словами нардепа, саме цей перерозподіл дозволив створити ілюзію успіху Укрнафти.

Суттєвий вплив на прибутки Укрнафти, за даними Гончаренка, мала реалізація природного газу, видобутого ще у 2007-2013 роках, який Укрнафта отримала від Укртрансгазу в березні 2022 року внаслідок багаторічних судових баталій із Укртрансгазом та НАК "Нафтогаз України". Гончаренко розповів, що собівартість цього ресурсу складала близько 600 млн грн, тоді як продаж за сучасними цінами приніс компанії понад 10 млрд грн. Депутат ставить питання про те, чи можна це вважати ефективним управлінням, якщо йдеться про використання застарілих активів.

"Хоча, насправді, прибуток міг бути значно більше, якби, наприклад, Корецький наважився реалізувати також інші активи Укрнафти (свердловини, спецдозволи, інфраструктурні об’єкти), але чи можна в такому випадку це вважати "управлінським" успіхом. Нагадаю, держава відчужила акції ПАТ "Укрнафта" у більш ніж 12 000 акціонерів для забезпечення Міністерства оборони нафтопродуктами в умовах війни с рф. Як продаж активів, набутих Укрнафтою в "доКорецькому" періоді відповідає цій меті?", — задається питанням Гончаренко.

Також нардеп звернув увагу на контракт Укрнафти з НАК "Нафтогаз України", який забезпечив компанії близько 1,5 млрд грн надприбутків за "неринкових умов". У той час Нафтогаз, володіючи більшістю акцій Укрнафти, навіть не подав судового позову щодо перегляду умов договору.

Щодо заяв Корецького про сплату Укрнафтою до державного бюджету 78 млрд грн податків за два роки, депутат зазначає, що аудит підтвердив значно нижчі суми. Зокрема, у 2023 році було сплачено лише 25,8 млрд грн без урахування дивідендів. Гончаренко припускає, що до звіту могли бути включені результати попередніх років або навіть платежі від імені Укртатнафти.

"Чи не є ми свідками банального "розпилу" активів заради цілей піару окремо взятого "комбінатора" від влади, при банальному пограбуванні акціонерів, яким держава зобов’язалася повернути акції після закінчення війни?!" — питає Гончаренко, підкреслюючи, що за таких умов, кожний підприємець в нашій країні був би здатний демонструвати дива "успішності".

"Як бачимо, Корецькому легко вводити в оману суспільство та, судячи з усього, Зеленського завдяки мільйонним гонорарам піарників", — підсумовує нардеп.