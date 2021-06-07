В Украине завершают разработку радиолокационной системы "Минерал-У" (фото)

Новинка способна определять надводные цели на расстоянии до 600 км, и работать в паре с противокорабельным комплексом "Нептун".

Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" совместно с "СКТБ Корпорация "УкрИннМаш" завершают работы над первыми образцами новой РЛС "Минерал-У". Об этом сообщает Defense Express.

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Разработка Многофункционального радиолокационного комплекса производится в рамках государственного заказа. Система предназначена для обнаружения надводных целей на расстоянии до 500-600 км. Помимо обнаружения целей она способна выдавать целеуказание средствам поражения, например комплекс "Нептун".

Фото: Defense Express

На данный момент разработка уже практически завершена. "Минерал-У" имеет точную систему определения несущей частоты, высокую дальность обнаружения целей и повышенную вероятность классификации целей врага.

Система сменила свое шасси с "КрАЗ" на Tatra 8х8 из-за процедуры банкротства Кременчугской компании. Сообщается, что "КрАЗ" не поставили вовремя свое шасси КрАЗ-7634НЕ по формуле 8х8 и грузоподъемностью до 27 тонн и двигателем на 460 лошадиных сил, что затянуло время разработки. Чешская Tatra Trucks, по заявлению разработчиков, соответствует стандартам НАТО. А работы по установке "Минерала-У" на новое шасси силами харьковского "СКТБ Корпорация "УкрИннМаш" уже завершены.

[ + – ] Работа "Минерал-У" в развернутом виде Фото: Defense Express

Ожидается, что в скором времени разработку передадут военным для проведения испытаний.

Напомним, КБ "Южное" представило новый ЗРС "Кільчень". Система сможет обнаруживать цели в радиусе до 400 км, а также одновременно поражать до 16 целей.

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