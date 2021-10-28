Обнаруживает цели на расстоянии 600 км: комплекс "Минерал-У" прошел заводские испытания (фото)

Радиолокационный комплекс способен работать в паре с ракетным комплексом "Нептун". Заводские испытания подтвердили заявленные характеристики "Минерала-У".

Мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс "Минерал-У" прошел заводские испытания. Комплекс способен обнаруживать цели на дистанции до 500-600 км. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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"Минерал-У" выявляет и классифицирует надводные объекты на дистанции до 500-600 км через пассивный канал, а доразведку территории можно проводить применяя активный канал.

[ + – ] "Минерал-У" разработан ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" Фото: Укроборонпром

Сообщается, что на первом этапе испытаний были проверены технические параметры каждой части по отдельности:

мощность передатчика

чувствительность приемника

время задержки

технические свойства других деталей

Во время второго этапа испытаний РЛК установили на шасси после чего испытали работу в целом. Разработчики проверяли дальность выявления целей, работу в широком спектре частотных диапазонов, мобильность комплекса. По итогу испытаний "Минерал-У" было признано таким, что соответствует заявленным характеристикам.

Фото: Укроборонпром

Теперь комплекс ждут государственные испытания. Как пишут в пресс-службе, основное предназначение "Минерал-У" — работа вместе с береговым ракетным комплексом "Нептун".

[ + – ] Пусковая установка БРК "Нептун" Фото: Defense Express

Напомним, 7 июня сообщалось, что разработка РЛК "Минерал-У" завершается. Система поменяла шасси с "КрАЗ" на Tatra из-за банкротства Кременчугской компании.

Также сообщалось, что РК "Нептун" могут улучшить, чтобы он мог работать и по наземным целям, а не только по морским.