Обнаруживает цели на расстоянии 600 км: комплекс "Минерал-У" прошел заводские испытания (фото)
Радиолокационный комплекс способен работать в паре с ракетным комплексом "Нептун". Заводские испытания подтвердили заявленные характеристики "Минерала-У".
Мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс "Минерал-У" прошел заводские испытания. Комплекс способен обнаруживать цели на дистанции до 500-600 км. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
"Минерал-У" выявляет и классифицирует надводные объекты на дистанции до 500-600 км через пассивный канал, а доразведку территории можно проводить применяя активный канал.
Сообщается, что на первом этапе испытаний были проверены технические параметры каждой части по отдельности:
- мощность передатчика
- чувствительность приемника
- время задержки
- технические свойства других деталей
Во время второго этапа испытаний РЛК установили на шасси после чего испытали работу в целом. Разработчики проверяли дальность выявления целей, работу в широком спектре частотных диапазонов, мобильность комплекса. По итогу испытаний "Минерал-У" было признано таким, что соответствует заявленным характеристикам.
Теперь комплекс ждут государственные испытания. Как пишут в пресс-службе, основное предназначение "Минерал-У" — работа вместе с береговым ракетным комплексом "Нептун".
Напомним, 7 июня сообщалось, что разработка РЛК "Минерал-У" завершается. Система поменяла шасси с "КрАЗ" на Tatra из-за банкротства Кременчугской компании.
Также сообщалось, что РК "Нептун" могут улучшить, чтобы он мог работать и по наземным целям, а не только по морским.