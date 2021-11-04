В Украине курсанты начали осваивать ракетный комплекс "Нептун" (фото)

Курсанты провели развертывание комплекса, привели его в боевое положение, а также провели условные пуски по морским целям.

Курсанты Института Военно-морских сил проходят курс лидерства, в рамках которого их обучают владению береговым ракетным комплексом 360 МЦ "Нептун". Об этом сообщается в пресс-службе ВУЗа.

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В рамках прохождения курса лидерства среди курсантов 5 курсу было проведено практическое занятие по эксплуатации и строения БРК "Нептун". Сообщается, что в ходе занятий, курсанты выполнили ряд заданий.

Фото: Институт ВМС

"На занятии был четко выполнен ряд задач, а именно развертывание комплекса, приведение его в боевое положение, подготовка к использованию по назначению, проведение пусков по морским целям условно", — указывается в публикации.

Отметим, что в конце октября "Укроборонпром" заявил об успешном завершении заводских испытаний части комплекса "Нептун" — радиолокационного комплекса "Минерал-У".

[ + – ] Нептун на репетиции парада ко Дню независимости Украины Фото: Defense Express

Нептун — береговой мобильный противокорабельный ракетный комплекс. Его разработали в 2018 году силами КБ "Луч" в кооперации со многими другими украинскими предприятиями. Калибр запускаемых ракет колеблется от 340 мм до 420 мм, в зависимости от ракеты. Вес боевой части — 150 кг. Дальность стрельбы от 7 до 280 км.

Напомним, РК "Нептун" могут улучшить, чтобы он мог работать и по наземным целям, а не только по морским.

Также "Нептун" впервые проехал по Крещатику во время парада ко Дню независимости Украины.