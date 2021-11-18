Украина получит два британских тральщика Sandown до конца 2022 года (фото)

Ныне в Военно-морских силах начали подготовку экипажей для будущих кораблей, включающую в себя курсы изучения английского языка.

В Военно-морских силах Вооруженных силах Украины начинается отбор будущих членов экипажа для кораблей типа Sandown. Об этом сообщает АрміяInform.

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На данный момент в ВМС Украины начали отбор среди военных и военных запаса среди рядового и старшинского состава. Военные будут обслуживать палубное оборудование, противоминное оснащение, энергетических установок, зенитно-артиллерийское вооружение и поддержание военного хозяйства на тральщиках.

В состав членов экипажей входит 45 военных. Перед заступлением на службу кораблей, военные пройдут курсы изучения английского языка.

[ + – ] Объявление ВМС о наборе Фото: АрміяInform

Сама передача кораблей должна состоятся в конце 2022 года — это будут корабли Ramsey и Blyth. Сперва судна пройдут полную ревизию технического состояния, ремонта, модернизации, а также дооснащения.

Характеристики корабля типа Sandown:

Водоизмещение — 450 тонн;

Длина — 52,6 метра;

Ширина — 10,5 метров;

Осадка — 2,4 метра;

Скорость — до 13 узлов на дизельной тяге и до 6,5 на электрической;

Экипаж — 34 человека;

Вооружение — три пулемета калибром 12,7 мм.

Сообщается, что уже сейчас в рамках учебно-тренировочной миссии ОРБИТАЛ офицеры Королевских ВМС провели ряд занятий по противоминной безопасности для офицеров ВМС.

Напомним, 19 апреля стало известно, что ВМС Украины ведет переговоры о покупке противоминных кораблей у Британии. Также с октября началась подготовка моряков к тральщикам. Их обучают в рамках миссии ORBITAL.