Україна отримає два британські тральщики Sandown до кінця 2022 року (фото)

Нині у Військово-морських силах розпочали підготовку екіпажів для майбутніх кораблів, що включає курси вивчення англійської мови.

У Військово-морських силах Збройних сил України розпочинається відбір майбутніх членів екіпажу для кораблів типу Sandown. Про це повідомляє АрміяInform.

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Наразі в ВМС України розпочали відбір серед військових і військових запасу серед рядового та старшинського складу. Військові обслуговуватимуть палубне обладнання, протимінне обладнання, енергетичні установки, зенітно-артилерійське озброєння та підтримку військового господарства на тральщиках.

До складу членів екіпажів входить 45 військових. Перед вступом на службу кораблів військові пройдуть курси вивчення англійської мови.

[ + – ] Оголошення ВМС про набір Фото: АрміяInform

Сама передача кораблів має відбутися наприкінці 2022 року – це будуть кораблі Ramsey та Blyth. Спочатку судна пройдуть повну ревізію технічного стану, ремонту, модернізації, а також дооснащення.

Характеристики корабля типу Sandown:

Водотоннажність — 450 тонн;

Довжина – 52,6 метра;

Ширина – 10,5 метрів;

Осадка — 2,4 метра;

Швидкість – до 13 вузлів на дизельній тязі та до 6,5 на електричній;

Екіпаж — 34 особи;

Озброєння — три кулемети калібром 12,7 мм.

Повідомляється, що вже зараз у межах навчально-тренувальної місії ОРБІТАЛ офіцери Королівських ВМС провели низку занять із протимінної безпеки для офіцерів ВМС.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що ВМС України веде переговори щодо купівлі протимінних кораблів у Британії. Також з жовтня розпочалася підготовка моряків до тральщиків. Їх навчають у межах місії ORBITAL.