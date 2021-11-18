Україна отримає два британські тральщики Sandown до кінця 2022 року (фото)
Нині у Військово-морських силах розпочали підготовку екіпажів для майбутніх кораблів, що включає курси вивчення англійської мови.
У Військово-морських силах Збройних сил України розпочинається відбір майбутніх членів екіпажу для кораблів типу Sandown. Про це повідомляє АрміяInform.
Наразі в ВМС України розпочали відбір серед військових і військових запасу серед рядового та старшинського складу. Військові обслуговуватимуть палубне обладнання, протимінне обладнання, енергетичні установки, зенітно-артилерійське озброєння та підтримку військового господарства на тральщиках.
До складу членів екіпажів входить 45 військових. Перед вступом на службу кораблів військові пройдуть курси вивчення англійської мови.
Сама передача кораблів має відбутися наприкінці 2022 року – це будуть кораблі Ramsey та Blyth. Спочатку судна пройдуть повну ревізію технічного стану, ремонту, модернізації, а також дооснащення.
Характеристики корабля типу Sandown:
- Водотоннажність — 450 тонн;
- Довжина – 52,6 метра;
- Ширина – 10,5 метрів;
- Осадка — 2,4 метра;
- Швидкість – до 13 вузлів на дизельній тязі та до 6,5 на електричній;
- Екіпаж — 34 особи;
- Озброєння — три кулемети калібром 12,7 мм.
Повідомляється, що вже зараз у межах навчально-тренувальної місії ОРБІТАЛ офіцери Королівських ВМС провели низку занять із протимінної безпеки для офіцерів ВМС.
Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що ВМС України веде переговори щодо купівлі протимінних кораблів у Британії. Також з жовтня розпочалася підготовка моряків до тральщиків. Їх навчають у межах місії ORBITAL.