Британці почали підготовку українських моряків для тральщиків Sandown, які куплять ВМСУ (фото)

Український флот отримає два протимінні тральщики вже наприкінці 2022 року. Зараз офіцери проходять навчання за стандартами Королівського флоту.

У межах навчально-тренувальної місії ORBITAL британські військові почали навчати офіцерів Військово-морських сил України застосуванню протимінних тральщиків Sandown у складі тактичних груп. Про це повідомляє пресслужба ВМСУ у Facebook.

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Нині бійці проходять основні моменти щодо сучасних стандартів протимінної безпеки Королівського флоту Великої Британії та флотів інших країн НАТО. У межах навчання українських бійців знайомлять з посадовими обов'язками екіпажу під час бойової і повсякденної службі на кораблі.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Це новий корабель, тому заняття для нас є дійсно дуже корисними", — заявив Іван Долгих, начальник штабу 1 дивізіону кораблів охорони рейду.

За словами британського інструктора Ендрю Хакленда, в майбутньому занять і тренувань буде більше, щоб передавати необхідний досвід українським бійцям.

Повідомляється, що два протимінні тральщики Sandown Українські Військово-морські сили отримають наприкінці 2022 року.

Фото: Navy Lookout

Характеристики корабля типу Sandown:

водотоннажність — 450 тонн;

довжина — 52,6 метри;

ширина — 10,5 метрів;

осадження — 2,4 метри;

швидкість — до 13 вузлів на дизельній тязі та до 6,5 на електричній;

екіпаж — 34 людини;

озброєння — три кулемети калібром 12,7 мм.

Нагадаємо, в ЗМІ з'являлася інформація, що ВМС України ведуть переговори про покупку протимінних кораблів у Великобританії. Україна може стати 4 країною, в якій будуть кораблі типу Sandown.