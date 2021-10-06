Британцы начали подготовку украинских моряков для тральщиков Sandown, которые купят ВМСУ (фото)

Украинский флот получит два противоминных тральщика уже в конце 2022 года. Сейчас офицеры проходят обучение по стандартам Королевского флота.

В рамках учебно-тренировочной миссии ORBITAL британские военные начали обучать офицеров Военно-морских сил Украины применению противоминных тральщиков Sandown в составе тактических групп. Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ в Facebook.

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Ныне бойцы проходят основные моменты касательно современных стандартов противоминной безопасности Королевского флота Великобритании и флотов других стран НАТО. В рамках обучения украинских бойцов знакомят с должностными обязанностями экипажа во время боевой и повседневной службе на корабле.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Это новый корабль, поэтому занятия для нас являются действительно очень полезными", — заявил Иван Долгих, начальник штаба 1 дивизиона кораблей охраны рейда.

По словам британского инструктора Эндрю Хакленда, в будущем занятий и тренировок будет больше, чтобы передавать необходимый опыт украинским бойцам.

Сообщается, что два противоминных тральщика Sandown Украинские Военно-морские силы получат в конце 2022 года.

Фото: Navy Lookout

Характеристики корабля типа Sandown:

Водоизмещение — 450 тонн;

Длина — 52,6 метра;

Ширина — 10,5 метров;

Осадка — 2,4 метра;

Скорость — до 13 узлов на дизельной тяге и до 6,5 на электрической;

Экипаж — 34 человека;

Вооружение — три пулемета калибром 12,7 мм.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что ВМС Украины ведут переговоры о покупке противоминных кораблей у Великобритании. Украина может стать 4 страной, в которой будут корабли типа Sandown.