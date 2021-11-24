"Гонка со временем": CNN показали ход строительство военной базы ВМС в Бердянске (видео)

Украина может помешать Кремлю взять под контроль воды Азовского моря, связывающие порты Мариуполя и Бердянска. Для этого строится новая база для флота, которая должна быть готова через 2 года.

Корреспонденты CNN сняли репортаж из вод Азовского моря, а также из Бердянска, где Военно-морские силы получат современную базу.

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На фоне обострения ситуации у украинских границ, журналисты побывали на борту патрульного катера "Кременчуг", который патрулирует Азовское море. Командир корабля Иван Овчар говорит, что миссия его судна — защищать и поддерживать суверенитет Украины от российской угрозы.

У Украины есть план как помешать Кремлю получить полный контроль над Азовским морем, которое связывает два крупных морских порта — Бердянск и Мариуполь. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что темпы строительства новой военно-морской базы в Бердянске ускорят.

Фото: CNN

Журналисты получили доступ к строящейся базе "Схід". Утверждается, что для завершения строительства нужно сделать еще много работы. До конца 2021 года на базе должны были построить жилые помещения, админздания и небольшой медпункт на базе заброшенного оловянного завода. Но, как утверждают в издании, на главном здании еще нет даже крыши, а до нового года осталось меньше 6 недель.

"Это будут доки. Мы планируем завершить строительство этого участка через два года", — заявил капитан 2-го ранка Александр Сердийк, указывая на груды металла и валуны.

Масштабы строительства большие. Бригады работают 7 дней в неделю. Но двух лет может не хватить из-за агрессии РФ. CNN указывает на интервью главы разведки Буданова, который озвучил планы РФ начать военную операцию против Украины в январе-феврале 2022 года.

Напомним, в Турции тайно подготавливают украинский спецназ с 2016 года. Украинский министр обороны также заявил, что в ВСУ призовут более 200 тысяч резервистов в случае атаки Кремля.