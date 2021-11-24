"Перегони з часом": CNN показали хід будівництва військової бази ВМС у Бердянську (відео)

Україна може перешкодити Кремлю взяти під контроль води Азовського моря, які зв'язують порти Маріуполя та Бердянська. Для цього будується нова база для флоту, яка має бути готова за 2 роки.

Кореспонденти CNN зняли репортаж із вод Азовського моря, а також із Бердянська, де Військово-морські сили отримають сучасну базу.

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На фоні загострення ситуації біля українських кордонів журналісти побували на борту патрульного катера "Кременчук", який патрулює Азовське море. Командир корабля Іван Овчар каже, що місія його судна – захищати та підтримувати суверенітет України від російської загрози.

Україна має план, як перешкодити Кремлю отримати повний контроль над Азовським морем, яке пов'язує два великі морські порти — Бердянськ і Маріуполь. Міністр оборони України Олексій Резніков уже заявив, що темпи будівництва нової військово-морської бази в Бердянську пришвидшать.

Фото: CNN

Журналісти отримали доступ до бази "Схід", що наразі будується. Стверджується, що для завершення будівництва необхідно зробити ще багато роботи. До кінця 2021 року на базі мали побудувати житлові приміщення, адмінбудівлі та невеликий медпункт на базі занедбаного олов'яного заводу. Але, як стверджують у виданні, на головній будівлі ще немає даху, а до нового року залишилося менше 6 тижнів.

"Це будуть доки. Ми плануємо завершити будівництво цієї ділянки через два роки", — заявив капітан 2-го ранку Олександр Сердюк, вказуючи на купи металу та валуни.

Масштаби будівництва великі. Бригади працюють 7 днів на тиждень. Але двох років може не вистачити через агресію РФ. CNN вказує на інтерв'ю голови розвідки Буданова, який озвучив плани РФ розпочати військову операцію проти України в січні-лютому 2022 року.

Нагадаємо, у Туреччині таємно готують українських спецпризначенців з 2016 року. Український міністр оборони також заявив, що у ЗСУ буде призивати понад 200 тисяч резервістів у разі атаки Кремля.