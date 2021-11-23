Туреччина таємно займається підготовкою українського спецназу Збройних сил із 2016 року, — ЗМІ

Надалі навчання в турецького елітного підрозділу проходили бійці сухопутних, повітряних і військово-морських сил України.

Елітне командування підрозділів спецназу армії Туреччини з 2016 року займається навчанням загонів спеціального призначення Збройних Сил України. Про це, за даними журналістів видання Nordic Monitor, свідчить секретна записка, спрямована на ім'я тодішнього начальника турецького Генштабу, нині міністра оборони Хулусі Акара.

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У цьому документі було дано докладну оцінку участі турецьких сил у підготовці українських військових, пише видання. Записка була підготовлена на виконання наказів Акара від 27 травня 2016 року, у яких він запросив висновки після повернення військової групи з оціночного візиту в Україну.

[ + – ] Записка начальнику Генштабу ЗС Туреччини Хулусі Акару

"Турецькі військові направили в Україну спеціальну групу в складі представників різних сил, щоб провести оцінку того, як координувати спільну військову підготовку. Візит відбувся 6-10 квітня 2016 року", — йдеться в публікації.

Згідно з документом, взаємодія елітного підрозділу спецназу ЗС Туреччини з українськими військами охоплювала підготовку українців безпосередньо на турецькій території. Окрім цього, за даними журналістів, Київ запросив у Анкари двох офіцерів у званні полковника чи майора для мовної підготовки в Україні. Цей запит схвалено Генштабом Туреччини у 2016 році.

Туреччина, крім цього, дозволила прийняти та навчити близько десятка українських військових спецназу на тижневих курсах зі стрільби та снайперства, а також стрибкам із вільним падінням та іншим здібностям вітчизняного спецназу до 2018 року. У поданому виданням документі також ідеться про призначення спеціальних військових радників для навчання та консультування ЗС України. Спільні військові навчання спецназу обох країн були заплановані на 2018 рік.

Пізніше план із тренувань на 2016 рік було розширено. Їм надалі було передбачено навчання інших родів українських військ, включаючи сухопутні, повітряні та військово-морські сили.

Видання зазначило, що елітний підрозділ, який проводить підготовку бійців ЗСУ, спеціалізується на "нетрадиційній війні, секретних транскордонних операціях, саботажі та спостереженні".

Нагадаємо, турецька компанія Baykar Defence має намір побудувати в Україні центр із виробництва безпілотників Bayraktar TB2, які вже застосовувалися під час бойових дій на Донбасі.