Турция тайно занимается подготовкой украинского спецназа Вооруженных сил с 2016 года, — СМИ

В дальнейшем обучение у турецкого элитного подразделения проходили бойцы сухопутных, воздушных и военно-морских сил Украины.

Элитное командование подразделений спецназа армии Турции с 2016 года занимается обучением отрядов специального назначения Вооруженных сил Украины. Об этом, по данным журналистов издания Nordic Monitor, свидетельствует секретная записка, направленная на имя тогдашнего начальника турецкого Генштаба, а ныне министра обороны Хулуси Акара.

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В этом документе была дана подробная оценка участия турецких сил в подготовке украинских военных, пишет издание. Записка была подготовлена во исполнение приказов Акара от 27 мая 2016 года, в которых он запросил выводы после возвращения военной группы из оценочного визита в Украину.

[ + – ] Записка начальнику Генштаба ВС Турции Хулуси Акару

"Турецкие военные направили в Украину специальную группу в составе представителей различных сил, чтобы провести оценку того, как координировать совместную военную подготовку. Визит состоялся 6-10 апреля 2016 года", — говорится в публикации.

Согласно документу, взаимодействие элитного подразделения спецназа ВС Турции с украинскими войсками охватывало подготовку украинских непосредственно на турецкой территории. Помимо этого, по данным журналистов, Киев запросил у Анкары двух офицеров в звании полковника или майора для языковой подготовки в Украине. Этот запрос был одобрен Генштабом Турции в 2016 году.

Турция, помимо этого, разрешила принять и обучить около десятка украинских военных спецназа на недельных курсах по стрельбе и снайперству, а также прыжкам со свободным падением и другим способностям отечественного спецназа до 2018 года. В представленном изданием документе также говорится о назначении специальных военных советников для обучения и консультирования ВС Украины. Совместные военные учения спецназа обеих стран были запланированы на 2018 год.

Позже план по тренировкам на 2016 год был расширен. Им в дальнейшем было предусмотрено обучение других родов украинских войск, включая сухопутные, воздушные и военно-морские силы.

Издание отметило, что элитное подразделение, которое проводит подготовку бойцов ВСУ, специализируется на "нетрадиционной войне, секретных трансграничных операциях, саботаже и наблюдении".

Напомним, турецкая компания Baykar Defence намерена построить в Украине центр по производству беспилотников Bayraktar TB2, которые уже применялись во время боевых действий на Донбассе.