Україна призве понад 200 тис. резервістів у разі атаки РФ, — Резніков (відео)

У резерві перебувають українці й українки, які пройшли через фронт і мають відповідний досвід ведення бойових дій.

Міністр оборони Олексій Резніков в ефірі "Свободи слова" заявив, що Україна у відповідь на дії РФ може призвати резерв.

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На питання ведучого, чи планує Україна щось робити у відповідь на мобілізацію резервістів у Росії, Резніков заявив, що з 1 січня набуде чинності закон про національний спротив. Україна вчиться спротиву вже восьмий рік.

"Я маю на увазі закон про національний спротив, що всеохоплює оборону, тому в нас є розуміння територіальної оборони, у нас понад 200 тисяч уже в резерві українців і українок. Які пройшли через цей фронт відповідний досвід. Вони добровільно погодилися бути в цьому резерві, вони, по суті, військовозобов'язані", — розповів Резніков.

Міністр також додав, що активність Росії пов'язана з кількома речами:

дестабілізація всередині України

дестабілізація країн НАТО

дестабілізація країн ЄС

Але є позитивний момент, пов'язаний із оцінкою Західного світу дій РФ. Вони нарешті побачили, що відбувається. Це, на думку Резнікова, посилює українські позиції.

Нагадаємо, згідно з інформацією Bloomberg, Росія призвала десятки тисяч резервістів, які, ймовірно, забезпечуватимуть порядок на захоплених територіях. Загалом Кремль зібрав 100-тисячну армію, яка атакує з трьох напрямків, — Одеса, Маріуполь і Білорусь.