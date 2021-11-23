Украина призовет более 200 тыс. резервистов в случае атаки РФ, - Резников (видео)

В резерве состоят украинцы и украинки, которые прошли через фронт и имеют соответствующий опыт ведения боевых действий.

Министр обороны Алексей Резников в эфире "Свободы слова" заявил, что Украина, в ответ на действия РФ, может призвать резерв.

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На вопрос ведущего, планирует ли Украина что-то делать в ответ на мобилизацию резервистов в России, Резников заявил, что с 1 января вступит закон о национальном сопротивлении. Украина учится сопротивлению уже восьмой год.

"Я имею в виду закон о национальном сопротивлении, всеохватывающей обороне, поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев и украинок. Прошедшие через этот фронт имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", — рассказал Резников.

Министр также добавил, что активность России связана с несколькими вещами:

дестабилизация внутри Украины

дестабилизация стран НАТО

дестабилизация стран ЕС

Но есть позитивный момент, связанный с оценкой Западного мира действий РФ. Они наконец "увидели", что происходит. Это, по мнению Резникова, усиливает украинские позиции.

Напомним, согласно информации Bloomberg, Россия призвала десятки тысяч резервистов, которые, вероятно, будут обеспечивать порядок на захваченных территориях. Всего Кремль скопил 100-тысячную армию, которая атакует с трех направлений — Одесса, Мариуполь и Беларусь.