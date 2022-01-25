В Украине стартовали ходовые испытание серийной версии комплекса "Нептун" (видео)

Первый дивизион ракетного комплекса поступит на вооружение Военно-морских сил в I квартале 2022 года. В нем будет 6 пусковых машин с 72 ракетами.

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и компания "УкрИннМаш" начали серию ходовых испытаний пусковой установки берегового ракетного комплекса "Нептун". Об этом сообщает Defense Express.

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Ракетный комплекс перевели на чешское шасси компании Tatra — T 815 8x8. Ходовые испытания проходят в зимних условиях. В их ходе подвергают испытаниям все системы установки УСПУ-360. Во время тестов была проверена работа гидравлики установки, и работа ее аутригеров в зимних полевых условиях.

[ + – ] Видео ходовых испытаний

Компания "УкрИннМаш" ответственна за перевод всех машин "Нептуна" с шасси производства КрАЗ на чешскую Tatra. В первом квартале 2022 года ожидается поставка первого дивизиона в Военно-морские силы Украины.

Из чего состоит дивизион РК "Нептун":

Один дивизион ракетного комплекса состоит из 19 спецмашин. В его составе находится 72 крылатые ракеты Р-360.

6 пусковых установок

6 транспортно-заряжающих машин

6 транспортных машин

1 движимый командный пункт РКП-360

[ + – ] Характеристики ракеты Р-360 Фото: Укроборонпром

Напомним, командующий ВМС Алексей Неижпапа анонсировал в ВМС Украины появление нового рода войск с "Нептунами" на вооружении. Первый дивизион заступит на боевое дежурство до начала II квартала 2022 года.

Ранее курсанты Военно-морского института начали осваивать ракетный комплекс "Нептун". В скором времени Миноброоны закажет производство второго дивизиона "Нептуна" КБ "Луч".