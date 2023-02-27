"Допоможуть прогнати окупантів": перший батальйон ЗСУ закінчив навчання на БМП М2 Bradley (відео)

До екіпажу БМП М2 Bradley входять три особи: командир, навідник та механік-водій. Також бойова машина може перевозити до семи осіб десанту.

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Перший батальйон ЗСУ закінчив навчатися користуванню БМП М2 Bradley. Українські військові проходили навчання в Німеччині, на базі ЗС США Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

"Це досить потужні машини, які створювалися з огляду на протидію в боях радянської техніки", — сказано в повідомленні.

Також у центрі зазначили, що БМП М2 Bradley призначений для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення вогню та підтримки. В екіпаж входять троє людей: командир, навідник і механік-водій. Також бойова машина може перевозити до семи осіб десанту. Вона обладнана алюмінієвим корпусом та ламінатною бронею, яка захищає від пострілів кулями калібру 14,5 мм. У БМП на озброєнні 25 мм автоматична гармата М242, а також дві пускові установки BGM-71 TOW.

Повідомляється, що БМП М2 Bradley може розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину за умов бездоріжжя. Вартість однієї такої машини – 3,2 млн доларів.

[ + – ] Українські військові закінчили навчання на БМП М2 Bradley

Нагадаємо, що США відправили в Україну першу партію БМП Bradley. Повідомляється, що БМП вирушили в Україну морем. За словами експертів, Україна отримає покращені M2 Bradley у версії M2A2 ODS.

Потім стало відомо, що понад 300 бойових машин прибули до німецького порту зі США. За інформацією журналістів, військову техніку везуть на базу США в Маннгеймі, де, ймовірно, проходитимуть навчання українські військові.

Також Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Загальна вартість нового пакету військової допомоги — $460 млн. До нього увійдуть системи радіолокації, протипіхотні міни Claymore і прилади нічного бачення.