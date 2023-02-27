"Помогут прогнать оккупантов": первый батальон ВСУ закончил обучение на БМП М2 Bradley (видео)

В экипаж БМП М2 Bradley входят три человека: командир, наводчик и механик-водитель. Также боевая машина может перевозить до семи человек десанта.

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Первый батальон ВСУ закончил учиться пользованию БМП М2 Bradley. Украинские военные проходили обучение в Германии, на базе ВС США. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

"Это достаточно мощные машины, которые создавались с учетом противодействия в боях советской технике", — сказано в сообщении.

Также в центре отметили, что БМП М2 Bradley предназначен для транспортирования подразделений мотопехоты на поле боя, ведения огня и поддержки. В экипаж входят три человека: командир, наводчик и механик-водитель. Также боевая машина может перевозить до семи человек десанта. Она оборудована алюминиевым корпусом и ламинатной броней, которая защищает от выстрелов пулями калибра 14,5 мм. У БМП на вооружении 25-мм автоматическая пушка М242, а также две пусковые установки BGM-71 TOW.

Сообщается, что БМП М2 Bradley может развивать скорость до 40 километров в час в условиях бездорожья. Стоимость одной такой машины — 3,2 млн долларов.

[ + – ] Украинские военные закончили обучение на БМП М2 Bradley

Напомним, что США отправили в Украину первую партию БМП Bradley. Сообщается, что БМП отправились в Украину по морю. По словам экспертов, Украина получит улучшенные M2 Bradley в версии M2A2 ODS.

Затем стало известно, что более 300 боевых машин прибыли в немецкий порт из США. По информации журналистов, военную технику везут на базу США в Мангейме, где, вероятно будут проходить обучение украинские военные.

Также Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Общая стоимость нового пакета военной помощи — $460 млн. В него войдут радиолокационные системы, противопехотные мины Claymore и приборы ночного видения.