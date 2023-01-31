Более 60 машин: США отправили в Украину первую партию БМП Bradley (фото)
Сообщается, что БМП отправились в Украину по морю. Их загрузили еще на прошлой неделе. По словам экспертов, Украина получит улучшенные M2 Bradley в версии M2A2 ODS.
Транспортное командование США отправило первую партию боевых машин Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. Об этом сказано на сайте ведомства.
Сообщается, что еще на прошлой неделе более 60 БМП загрузили на корабль в штате Южная Каролина.
Генерал ВВС Жаклин Ван Овост сказала, что для военной поддержки Украины очень важна логистика. Штаты бы не справились, если бы им не помогали союзники. По ее словам, происходящее в Украине показывает, насколько важно иметь мобильные силы, которые можно отправить в любую точку мира оперативно. Это касается доставки как по воздуху, так и по воде.
"Работа в масштабах всего предприятия по привлечению оборудования из разных мест по всему миру, транспортировке его в Европу и передаче его нашим партнерам, которые доставляют его прямо на поле боя, стала выдающимся достижением. Она демонстрирует ценность наших партнерских отношений", — сказала Овост.
Как рассказала командир 841-го транспортного батальона Ребекка Д'Анджело, которая контролировала погрузку, Bradley — очень мощная машина.
"Мы надеемся, что это повысит их (украинцев, ред.) возможности, чтобы обеспечить продвижение вперед на поле боя и вернуть утраченные территории", — сказала она.
Как сообщили на портале "Мілітарний", Украина получит M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Модернизированные машины оборудовали новой боевой информационно-управляющей системой. Она позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.
Также в материале говорится, что на БМП установлена тактическая навигационная система TACNAV с приемником GPS. Машины M2A2 ODS имеют цифровую систему ориентировки DCS. Броня машины усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК.
Ранее Фокус писал, что экс-посол США рассказал, что должен сделать Зеленский, чтобы получить истребители F-16. Макфол считает, что Запад должен заявить о поставках Украине БПЛА, истребителей и другой техники одновременно, а не растягивать военную помощь на месяцы. Сделать это нужно 24 февраля 2023 года.
Еще напомним, что в Минобороны Великобритании заявили, что танки Challenger 2 могут прибыть на передовую в Украине до лета. Бен Уоллес не называет точных дат поставки. По его словам, график обучения украинских военных использованию танков не разглашается из-за вопроса безопасности.
Также сообщалось, что СМИ выяснили, что Германия определилась, из какого батальона передаст 14 "Леопардов" Украине. Украинские войска получат немецкую технику из 203-го танкового батальона. Всего в их распоряжении есть 44 танка Leopard 2, однако сколько из них нуждаются в ремонте неизвестно.