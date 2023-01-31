Более 60 машин: США отправили в Украину первую партию БМП Bradley (фото)

Сообщается, что БМП отправились в Украину по морю. Их загрузили еще на прошлой неделе. По словам экспертов, Украина получит улучшенные M2 Bradley в версии M2A2 ODS.

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Транспортное командование США отправило первую партию боевых машин Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. Об этом сказано на сайте ведомства.

Сообщается, что еще на прошлой неделе более 60 БМП загрузили на корабль в штате Южная Каролина.

[ + – ] США отправили первую партию из более 60 Bradley в Украину [ + – ] США отправили первую партию из более 60 Bradley в Украину [ + – ] США отправили первую партию из более 60 Bradley в Украину [ + – ] США отправили первую партию из более 60 Bradley в Украину

Генерал ВВС Жаклин Ван Овост сказала, что для военной поддержки Украины очень важна логистика. Штаты бы не справились, если бы им не помогали союзники. По ее словам, происходящее в Украине показывает, насколько важно иметь мобильные силы, которые можно отправить в любую точку мира оперативно. Это касается доставки как по воздуху, так и по воде.

"Работа в масштабах всего предприятия по привлечению оборудования из разных мест по всему миру, транспортировке его в Европу и передаче его нашим партнерам, которые доставляют его прямо на поле боя, стала выдающимся достижением. Она демонстрирует ценность наших партнерских отношений", — сказала Овост.

Как рассказала командир 841-го транспортного батальона Ребекка Д'Анджело, которая контролировала погрузку, Bradley — очень мощная машина.

"Мы надеемся, что это повысит их (украинцев, ред.) возможности, чтобы обеспечить продвижение вперед на поле боя и вернуть утраченные территории", — сказала она.

Как сообщили на портале "Мілітарний", Украина получит M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Модернизированные машины оборудовали новой боевой информационно-управляющей системой. Она позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.

Также в материале говорится, что на БМП установлена тактическая навигационная система TACNAV с приемником GPS. Машины M2A2 ODS имеют цифровую систему ориентировки DCS. Броня машины усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК.

Ранее Фокус писал, что экс-посол США рассказал, что должен сделать Зеленский, чтобы получить истребители F-16. Макфол считает, что Запад должен заявить о поставках Украине БПЛА, истребителей и другой техники одновременно, а не растягивать военную помощь на месяцы. Сделать это нужно 24 февраля 2023 года.

Еще напомним, что в Минобороны Великобритании заявили, что танки Challenger 2 могут прибыть на передовую в Украине до лета. Бен Уоллес не называет точных дат поставки. По его словам, график обучения украинских военных использованию танков не разглашается из-за вопроса безопасности.

Также сообщалось, что СМИ выяснили, что Германия определилась, из какого батальона передаст 14 "Леопардов" Украине. Украинские войска получат немецкую технику из 203-го танкового батальона. Всего в их распоряжении есть 44 танка Leopard 2, однако сколько из них нуждаются в ремонте неизвестно.